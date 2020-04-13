Игра лично мне не понравилась

Klimaolga24 Там очень много не дороботок

HoolDom Согласен

IRISKA_1111 нормально

Andruha34 Так и не понял суть игры, но да ладно)

Andruha34 Наверное я тоже, но относительно даанной ситациии безщ понятия, наверноебзе него, а вообще мне присывлет, что мой комент короткий, чё ещё написать?

game2012 я тоже не понел суть игры

LordGamer589 Нету смысла играть в эту игру

Sofa222333555 привет

Diablokaka согласен

Glebaster325 фригфпгирфгпрппфмпрцпрфрцпрцпппц

0_Tvoa_0 я сюда чисто зашла чтобы прокоментировать

288123 Очень увлекательная игра

Devlislx я не понял суть этой игры,нет в ней смысла,мне не понравилось (0((((0((00(

egaCase ////не нравится фуфло,,,,,.

Clozz2543 не понравилось такое

Demin А о чем игра?

Antoha6389 я в нее не играл

Cleverok уауыаыау уыауекукуауа укцвйувфы цуцфуй

vadim6133 сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

lexxx93846474 не говно

KTO_R бан игре 0/10 я ожидала лудшего

Manafest фуфло только задание легко выполнить

Manafest не интересная

Manafest много не дороботок