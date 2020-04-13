Игра лично мне не понравилась

Там очень много не дороботок
Так и не понял суть игры, но да ладно)
Наверное я тоже, но относительно даанной ситациии безщ понятия, наверноебзе него, а вообще мне присывлет, что мой комент короткий, чё ещё написать?
я тоже не понел суть игры
Нету смысла играть в эту игру
фригфпгирфгпрппфмпрцпрфрцпрцпппц
я сюда чисто зашла чтобы прокоментировать
я не понял суть этой игры,нет в ней смысла,мне не понравилось (0((((0((00(
////не нравится фуфло,,,,,.
уауыаыау уыауекукуауа укцвйувфы цуцфуй
сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс
бан игре 0/10 я ожидала лудшего
фуфло только задание легко выполнить