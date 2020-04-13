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viperlegend266
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
Gem3
Rain

Gem47

unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
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24

0/160

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Игра лично мне не понравилась

Klimaolga24 avatar

Klimaolga24

April 13, 2020 at 09:17 PM

Там очень много не дороботок
HoolDom avatar

HoolDom

April 13, 2020 at 09:53 PM

Согласен
IRISKA_1111 avatar

IRISKA_1111

April 28, 2020 at 11:37 PM

нормально
Andruha34 avatar

Andruha34

April 29, 2020 at 12:51 AM

Так и не понял суть игры, но да ладно)
Andruha34 avatar

Andruha34

May 2, 2020 at 12:51 AM

Наверное я тоже, но относительно даанной ситациии безщ понятия, наверноебзе него, а вообще мне присывлет, что мой комент короткий, чё ещё написать?
game2012 avatar

game2012

June 30, 2020 at 09:11 AM

я тоже не понел суть игры
LordGamer589 avatar

LordGamer589

July 13, 2020 at 09:27 PM

Нету смысла играть в эту игру
Sofa222333555 avatar

Sofa222333555

July 14, 2020 at 04:47 PM

привет
Diablokaka avatar

Diablokaka

July 17, 2020 at 07:45 PM

согласен
Glebaster325 avatar

Glebaster325

July 18, 2020 at 03:57 PM

фригфпгирфгпрппфмпрцпрфрцпрцпппц
0_Tvoa_0 avatar

0_Tvoa_0

July 20, 2020 at 03:25 PM

я сюда чисто зашла чтобы прокоментировать
288123 avatar

288123

July 20, 2020 at 05:33 PM

Очень увлекательная игра
Devlislx avatar

Devlislx

July 20, 2020 at 05:33 PM

я не понял суть этой игры,нет в ней смысла,мне не понравилось (0((((0((00(
egaCase avatar

egaCase

August 1, 2020 at 06:18 PM

////не нравится фуфло,,,,,.
Clozz2543 avatar

Clozz2543

August 1, 2020 at 06:35 PM

не понравилось такое
Demin avatar

Demin

August 2, 2020 at 10:39 PM

А о чем игра?
Antoha6389 avatar

Antoha6389

August 2, 2020 at 11:11 PM

я в нее не играл
Cleverok avatar

Cleverok

August 25, 2020 at 04:36 PM

уауыаыау уыауекукуауа укцвйувфы цуцфуй
vadim6133 avatar

vadim6133

August 25, 2020 at 11:16 PM

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс
lexxx93846474 avatar

lexxx93846474

March 3, 2021 at 11:36 PM

не говно
KTO_R avatar

KTO_R

March 4, 2021 at 12:28 AM

бан игре 0/10 я ожидала лудшего
Manafest avatar

Manafest

March 4, 2021 at 01:49 AM

фуфло только задание легко выполнить
Manafest avatar

Manafest

March 4, 2021 at 01:49 AM

не интересная
Manafest avatar

Manafest

March 4, 2021 at 01:50 AM

много не дороботок
lexxxx93846474 avatar

lexxxx93846474

March 5, 2021 at 12:04 AM

ну не знаю
12
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Игра лично мне не понравилась - Rail Nation Forum on Gamehag