Не можешь пройти игру piggy? Помогу!

Расскажу тебе советы как пройти piggy
я умею я там про а давай будем друзьями?
помоги мне а я ппробую тебе помоч если надо
неее мне не надо я уже прошел
Я просто знаю один способ в 1 части когда рассказала брату он глаза выпучил
уакупакукыпкеуыавыаыкупкккккы
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помоги мне пж у меня и так акаунт позавчера взламали где было 56 робуксов помоги пж пройти пги
Прижимаешся к домику на улице и смотришь на свое лицо ты попадаешь туда и видишь что там к примеру молоток или гаечный ключ берешь их и все у тебя в начале уже есть гаечный ключ или молоток