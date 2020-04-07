Оцените игру от 0 до 10

Rain

Gem597

novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
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42

0/160

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MrShadow21102 avatar

MrShadow21102

April 7, 2020 at 11:45 AM

8/10, один минус, однообразность режимов. Второй минус, мне немножко управление не нравится, каждому по разному
nikotin5839234 avatar

nikotin5839234

April 7, 2020 at 12:04 PM

9из10 потому что сообщения нельзя удалять
Liza_karandas avatar

Liza_karandas

April 7, 2020 at 12:14 PM

100
Kolya_Viero2 avatar

Kolya_Viero2

April 7, 2020 at 12:20 PM

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 из 10 зщлтьзекщншхкешнхшгекшигрщзегнпгкунсшгнкуейщникмщ

Farmercrs avatar

Farmercrs

April 7, 2020 at 12:23 PM

10/10
gopnikqwerty avatar

gopnikqwerty

April 7, 2020 at 12:25 PM

8/10
The_FoxGameYT avatar

The_FoxGameYT

April 7, 2020 at 12:50 PM

Привет131231231231231231231231231231231
dan4ik228000 avatar

dan4ik228000

April 7, 2020 at 01:12 PM

лична мне на 999999999999999999999999999999999999
MrShadow21102 avatar

MrShadow21102

April 7, 2020 at 01:12 PM

Спасибо за ваши ответы)
Gavno_na_Palke avatar

Gavno_na_Palke

April 7, 2020 at 01:36 PM

я даю 9

Pigvin666 avatar

Pigvin666

April 7, 2020 at 02:07 PM

10/10крутая игра
RedDude avatar

RedDude

April 7, 2020 at 02:22 PM

1000000/10
LolTopGG123 avatar

LolTopGG123

April 7, 2020 at 02:37 PM

999 из 10
Katrinaaa1 avatar

Katrinaaa1

April 7, 2020 at 02:54 PM

9/10 много агрошкольников :)
Snaiper38 avatar

Snaiper38

April 7, 2020 at 02:56 PM

₴_₴ :(
Snaiper38 avatar

Snaiper38

April 7, 2020 at 02:58 PM

Оввовгвовлсч
Kolya_Viero2 avatar

Kolya_Viero2

April 7, 2020 at 03:09 PM

ХОЧУ 3 ЛВЛ ААООРЗШГРЗШГРЗАОЯПЗШГФИ УШКГЕРФУКГЕРШФИУКГЕРТЩШФИУКЕШГИТФУКТНИЕТФФИФИШЕШИКШИШУ ГОСПОДИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИхте0т0г8хи8тгие80тг-ие8тгкеиугт8-екититиецтг8иг8ьигь8-ицгь8-ин-ьг80ии9ь=0и9ь0=иуь9г=уь90гь9кги=уеь09гиук0е
MrBlurMaster avatar

MrBlurMaster

April 7, 2020 at 03:24 PM

Игра мне по душе,ставлю за возможность создовать режимы 10-очку
SeldiRey avatar

SeldiRey

April 7, 2020 at 03:34 PM

Игруля 8/10 многовато багов и бывают лаги и нету русского языка
Philkot avatar

Philkot

April 7, 2020 at 03:39 PM

7/10 Фильтрация надоедает, а так норм. Я больше 1-2 года играю

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