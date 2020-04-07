Оцените игру от 0 до 10

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MrShadow21102 8/10, один минус, однообразность режимов. Второй минус, мне немножко управление не нравится, каждому по разному

nikotin5839234 9из10 потому что сообщения нельзя удалять

Liza_karandas 100

Kolya_Viero2 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 из 10 зщлтьзекщншхкешнхшгекшигрщзегнпгкунсшгнкуейщникмщ





Farmercrs 10/10

gopnikqwerty 8/10

The_FoxGameYT Привет131231231231231231231231231231231

dan4ik228000 лична мне на 999999999999999999999999999999999999

MrShadow21102 Спасибо за ваши ответы)

Gavno_na_Palke я даю 9





Pigvin666 10/10крутая игра

RedDude 1000000/10

LolTopGG123 999 из 10

Katrinaaa1 9/10 много агрошкольников :)

Snaiper38 ₴_₴ :(

Snaiper38 Оввовгвовлсч

Kolya_Viero2 ХОЧУ 3 ЛВЛ ААООРЗШГРЗШГРЗАОЯПЗШГФИ УШКГЕРФУКГЕРШФИУКГЕРТЩШФИУКЕШГИТФУКТНИЕТФФИФИШЕШИКШИШУ ГОСПОДИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИхте0т0г8хи8тгие80тг-ие8тгкеиугт8-екититиецтг8иг8ьигь8-ицгь8-ин-ьг80ии9ь=0и9ь0=иуь9г=уь90гь9кги=уеь09гиук0е

MrBlurMaster Игра мне по душе,ставлю за возможность создовать режимы 10-очку

SeldiRey Игруля 8/10 многовато багов и бывают лаги и нету русского языка