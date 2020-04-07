Оцените игру от 0 до 10

8/10, один минус, однообразность режимов. Второй минус, мне немножко управление не нравится, каждому по разному
9из10 потому что сообщения нельзя удалять
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 из 10 зщлтьзекщншхкешнхшгекшигрщзегнпгкунсшгнкуейщникмщ
Привет131231231231231231231231231231231
лична мне на 999999999999999999999999999999999999
9/10 много агрошкольников :)
ХОЧУ 3 ЛВЛ ААООРЗШГРЗШГРЗАОЯПЗШГФИ УШКГЕРФУКГЕРШФИУКГЕРТЩШФИУКЕШГИТФУКТНИЕТФФИФИШЕШИКШИШУ ГОСПОДИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИхте0т0г8хи8тгие80тг-ие8тгкеиугт8-екититиецтг8иг8ьигь8-ицгь8-ин-ьг80ии9ь=0и9ь0=иуь9г=уь90гь9кги=уеь09гиук0е
Игра мне по душе,ставлю за возможность создовать режимы 10-очку
Игруля 8/10 многовато багов и бывают лаги и нету русского языка
7/10 Фильтрация надоедает, а так норм. Я больше 1-2 года играю