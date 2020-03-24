Игра норм или нет?

Depstory
Depstory
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
Rain

Gem597

SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

38

0/160

Back to War Thunder forum

Игра норм или нет?

ZloyWizzard avatar

ZloyWizzard

March 24, 2020 at 01:49 AM

Вроде крутая
Dahaka8625 avatar

Dahaka8625

March 24, 2020 at 05:24 PM

Да ьона крутая
Dahaka8625 avatar

Dahaka8625

March 24, 2020 at 09:48 PM

Крутая
GIONUP avatar

GIONUP

March 25, 2020 at 12:35 AM

Norm igra, mne nravitsya.
GenCher23 avatar

GenCher23

March 25, 2020 at 12:48 AM

Крутая графика,Крутые танки
ROBLOX20LOL10 avatar

ROBLOX20LOL10

March 26, 2020 at 12:33 PM

да
111111111111111111111
maksimgg22 avatar

maksimgg22

March 26, 2020 at 03:05 PM

да ігруха топ

ngruy avatar

ngruy

March 26, 2020 at 06:32 PM

крутая хороша номальная но игроков мало
OBOIII_228 avatar

OBOIII_228

March 26, 2020 at 09:09 PM

топчик
Lyrtikoff avatar

Lyrtikoff

March 26, 2020 at 09:20 PM

Крутая графика,Крутые танки
Foxlik avatar

Foxlik

March 27, 2020 at 01:45 AM

Конечно норм
Kat1234567890 avatar

Kat1234567890

March 27, 2020 at 01:54 AM

нормасик
Derfo avatar

Derfo

March 27, 2020 at 03:59 AM

Игра топ,графика тож )))))
ktoto_neizvesniy avatar

ktoto_neizvesniy

March 27, 2020 at 10:08 AM

достойная
_13905 avatar

_13905

March 27, 2020 at 05:44 PM

крутая и динамичная игра
_13905 avatar

_13905

March 27, 2020 at 05:44 PM

вообщем всем советую
NePechenka avatar

NePechenka

March 27, 2020 at 07:53 PM

у меня слабенький пк и впринципе на низких выдает 40-60 фпс рад что хорошо оптимизиравана игра_)
MAPK_J avatar

MAPK_J

March 27, 2020 at 07:57 PM

КРУТАЯ ИГРУХА РОБЛОКС ИЛИ НЕТ ИЛИ ДААААА ПОТОМУШТ Я АДМИН В РОБЛОКСЕ АХАХА

FRANK608 avatar

FRANK608

March 27, 2020 at 08:03 PM

Это лучши игра !!!
Fort_Top1 avatar

Fort_Top1

March 27, 2020 at 08:07 PM

ИГРА НОРМ МНЕОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ ИГРАЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
artyom7497 avatar

artyom7497

March 27, 2020 at 08:09 PM

да норм3422222222
FFresk avatar

FFresk

March 27, 2020 at 08:10 PM

классная
roma_1food12 avatar

roma_1food12

March 27, 2020 at 10:25 PM

да крутая
EHoTikun avatar

EHoTikun

March 27, 2020 at 10:49 PM

Да нормальная
Fezd avatar

Fezd

March 27, 2020 at 10:50 PM

Игра топ играю
Gibys avatar

Gibys

March 28, 2020 at 04:57 PM

неплохая
Fol1Ne avatar

Fol1Ne

March 28, 2020 at 07:28 PM

норм !!!!!!!!!!!!!!!
serega_228 avatar

serega_228

March 28, 2020 at 07:32 PM

игра топ всем советую
stepankoronov avatar

stepankoronov

March 28, 2020 at 08:58 PM

норм играй

kkaannekki avatar

kkaannekki

March 28, 2020 at 08:58 PM

нормальная игра
kkaannekki avatar

kkaannekki

March 28, 2020 at 08:59 PM

сначала сложно разобраться. но потом всё оке
Begin avatar

Begin

March 29, 2020 at 12:50 PM

Да норм игра
Est1_ avatar

Est1_

March 29, 2020 at 09:54 PM

https://gamehag.com/ru/forum/warthunder Качай
Dragonborez avatar

Dragonborez

March 29, 2020 at 11:51 PM

Очень крутая и реалистичная игра!
efgelgerger avatar

efgelgerger

March 30, 2020 at 12:15 AM

Надоели с рикламой
5_Vusal_5 avatar

5_Vusal_5

March 30, 2020 at 01:11 AM

Игра топовый и от этого игры можно получить камней душь
Zero_zack avatar

Zero_zack

March 30, 2020 at 04:10 AM

Игра вроде неплохая
artyom7497 avatar

artyom7497

March 30, 2020 at 10:15 AM

да игра топ я играл ана афигеная
Kirill1567 avatar

Kirill1567

March 30, 2020 at 10:17 AM

Игра Норм
fantom113011 avatar

fantom113011

March 30, 2020 at 11:13 AM

да игра норм

12

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Игра норм или нет? on War Thunder Forum on Gamehag