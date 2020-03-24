Игра норм или нет?

Norm igra, mne nravitsya.
Крутая графика,Крутые танки
крутая хороша номальная но игроков мало
Крутая графика,Крутые танки
Игра топ,графика тож )))))
у меня слабенький пк и впринципе на низких выдает 40-60 фпс рад что хорошо оптимизиравана игра_)
КРУТАЯ ИГРУХА РОБЛОКС ИЛИ НЕТ ИЛИ ДААААА ПОТОМУШТ Я АДМИН В РОБЛОКСЕ АХАХА
ИГРА НОРМ МНЕОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ ИГРАЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
сначала сложно разобраться. но потом всё оке
https://gamehag.com/ru/forum/warthunder Качай
Очень крутая и реалистичная игра!
Игра топовый и от этого игры можно получить камней душь
да игра топ я играл ана афигеная