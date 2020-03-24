Игра норм или нет?

ZloyWizzard Вроде крутая

Dahaka8625 Да ьона крутая



Dahaka8625 Крутая

GIONUP Norm igra, mne nravitsya.

GenCher23 Крутая графика,Крутые танки

ROBLOX20LOL10 да

111111111111111111111

maksimgg22 да ігруха топ





ngruy крутая хороша номальная но игроков мало

OBOIII_228 топчик

Lyrtikoff Крутая графика,Крутые танки

Foxlik Конечно норм

Kat1234567890 нормасик

Derfo Игра топ,графика тож )))))

ktoto_neizvesniy достойная

_13905 крутая и динамичная игра

_13905 вообщем всем советую

NePechenka у меня слабенький пк и впринципе на низких выдает 40-60 фпс рад что хорошо оптимизиравана игра_)

MAPK_J КРУТАЯ ИГРУХА РОБЛОКС ИЛИ НЕТ ИЛИ ДААААА ПОТОМУШТ Я АДМИН В РОБЛОКСЕ АХАХА





FRANK608 Это лучши игра !!!

Fort_Top1 ИГРА НОРМ МНЕОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ ИГРАЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

artyom7497 да норм3422222222

FFresk классная

roma_1food12 да крутая

EHoTikun Да нормальная

Fezd Игра топ играю

Gibys неплохая

Fol1Ne норм !!!!!!!!!!!!!!!

serega_228 игра топ всем советую

stepankoronov норм играй





kkaannekki нормальная игра

kkaannekki сначала сложно разобраться. но потом всё оке

Begin Да норм игра

Est1_ https://gamehag.com/ru/forum/warthunder Качай



Dragonborez Очень крутая и реалистичная игра!

efgelgerger Надоели с рикламой

5_Vusal_5 Игра топовый и от этого игры можно получить камней душь

Zero_zack Игра вроде неплохая

artyom7497 да игра топ я играл ана афигеная

Kirill1567 Игра Норм