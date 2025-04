Poradnik-Jak zacząć

MinikZMD

1.Tworzenie postaci: Tworzenie postaci nie wpływa na rozgrywkę to tylko efekt wizualny, ale jak ktoś lubi takie smaczki to polecam się postarać :D. 2.Tutorial Po przejściu tutoriala polecam robić misje które dają jak najwięcej expa. po zrobieniu misji przychodzi czas na treningi.Najlepiej trenować wszystko po punkcie czyli kolejno Inteligencja,Intuicja,kondycja. 3.Statystyki Statystyki zacznijmy od wymienienia ich i opisania za co odpowiada. Siła-Wpływa na obrażenia, jakie zadajesz za każdym trafieniem(DMG) Kondycja-Wpływa na ilość trafień ,jaką jesteś wstanie znieść (HP) Inteligencja-Wpływa na to jak często możesz zadać uderzenie krytyczne Intuicja Wpływa na to jak często jesteś w stanie wykonać unik Na początek najlepiej dawać we wszystko tylko nie w siłę czyli np 4 pkt w inteligęcje,intuicje,kondycje a 1 pkt w siłę Drużyny Drużyny najlepiej szukać na około 10 lvl Lub można też założyć własną ale to jest trochę nie opłacalne (na początku gry) Najlepiej napisać pare podań do słabszych drużyn i czekać na odpowiedz. Wspomagacze Na początku gry bardzo przyjdają się wspomagacze.Najlepiej kupić Wszystkie wspomagacze na 25%. Itemki. Podobnie jak w statystykach liczą się tylko itemki które dają w Inteligencję,Intuicje,Kondycje. Itemki można kupić w lumpeksie. Oponki Oponki to waluta która pozwala nam na zakupienie lepszych wspomagaczy ,odnowe misji-lumpeksu,kupno setów. Oponki można trafić czasami przy wykonywaniu misji można też je kupić i dostać jako nagrodę w misji. Ranking,honor W herozero jest ranking najlepszych graczy pod względem poziomu,honoru. honor możemy zdobyć atakując innych graczy jeśli są oni na bliskiej nam pozycji dostajemy 100 honoru, jeśli niżej od nas od 99-0 ,a jeśli na wyższym poziomie gry od 100 w górę. Praca Prace można wykonywać w każdej porze dnia ja polecam robić to gdy idziemy spać tzn. Gdy o 22 kończymy grę ustawiamy sobie prace do 8 rano. Za pracę można dostać pieniądze które się przydają