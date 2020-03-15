Как быстро прокачать боевой пропуск в фортнайте

И так, первое-смотреть на опыт в главном меню бп.Дальше уже надо в стол испытании и там находим: допустим что б тут выбрать нуу задание "найти сундук тени" за это вам датут 40 000 сезонова опыта. Ещё совет это заходить в режим командная потасовка там дают очень много опыта. Если ещё и выполнять там задания то это увеличит опыт в 2x раза.
А так всем кому я помог спасибо.
Классно рассказал всё. Молодец ! Бысрто апнул все лвла спасибо тебе :)
в потосовку играть 24 на 7
смотри играй и получай "v bucks" за уровни и так
получишь пропуск или задонь XD
Ну да, можно ещё и купить v bucks или просто играть