Как быстро прокачать боевой пропуск в фортнайте

Pikishpoo

И так, первое-смотреть на опыт в главном меню бп.Дальше уже надо в стол испытании и там находим: допустим что б тут выбрать нуу задание "найти сундук тени" за это вам датут 40 000 сезонова опыта. Ещё совет это заходить в режим командная потасовка там дают очень много опыта. Если ещё и выполнять там задания то это увеличит опыт в 2x раза. А так всем кому я помог спасибо.