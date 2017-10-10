Как вам AMX 30 и 30B после нерфа?

TurpXx С 260 бронепробитием понизили до 248, танк был таким г, так теперь и подавно.

Ysik nfr ct,t

Ysik ноорм





lol5522 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v_{/vzlom

jojo_pika4un Тю они и до нерфа были картонками, а после нерфа пылятся в ангаре.

Конечно любители французов в печале) но разработчики они такие, надо чтоб игрок не скучал на одной и той же технике а экспериментировал и с другими машинами

lustra24422 Тю они и до нерфа были картонками, а после нерфа пылятся в ангаре.

Конечно любители французов в печале) но разработчики они такие, надо чтоб игрок не скучал на одной и той же технике а экспериментировал и с другими машинами

danmozr Тю они и до нерфа были картонками, а после нерфа пылятся в ангаре.

Конечно любители французов в печале) но разработчики они такие, надо чтоб игрок не скучал на одной и той же технике а экспериментировал и с другими машинами С 260 бронепробитием понизили до 248, танк был таким г, так теперь и подавно.

zumanera6537 testisursirssitydotidtisrus

Rofellosow не очень



