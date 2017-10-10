Как вам AMX 30 и 30B после нерфа?

С 260 бронепробитием понизили до 248, танк был таким г, так теперь и подавно.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v_{/vzlom
Тю они и до нерфа были картонками, а после нерфа пылятся в ангаре.
Конечно любители французов в печале) но разработчики они такие, надо чтоб игрок не скучал на одной и той же технике а экспериментировал и с другими машинами
Тю они и до нерфа были картонками, а после нерфа пылятся в ангаре.
Конечно любители французов в печале) но разработчики они такие, надо чтоб игрок не скучал на одной и той же технике а экспериментировал и с другими машинами
Тю они и до нерфа были картонками, а после нерфа пылятся в ангаре.
Конечно любители французов в печале) но разработчики они такие, надо чтоб игрок не скучал на одной и той же технике а экспериментировал и с другими машинами С 260 бронепробитием понизили до 248, танк был таким г, так теперь и подавно.
testisursirssitydotidtisrus
у него дпм за 4к, если до конца боя хп особо не тратить, то и средуху очень высокую можно держать