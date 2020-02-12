Какой ak-47 лучше выбрать? (до 1000 рублей)

fierydrunkard Какой ak-47 лучше выбрать? (до 1000 рублей)

ResserMan Элитное снаряжение, синий глянец, красный глянец, цвет джунглей, красная линия, буйство красок, морозная буря, и из тайного ягуар (закалённое в боях)

Viper_X Морозная буря

papazeepa кровавый спорт думаю

iziclutchbaby Снежный вихрь, буйство красок или калымага.

p0liklinika коронавирус

romavip000 Элитное снаряжение, синий глянец, красный глянец, цвет джунглей, красная линия, буйство красок, морозная буря, и из тайного ягуар (закалённое в боях)

Dan_H5 буйсто красок

MiniHaim Я не знаю много есть хорошо во.

wasd134255 красная линия

dakfys1 красная линия после полевых испытаний быстрей покупай она в цене каждый год растет и потом через какое то время продашь и будет профит потом можешь купить больше 1к калаш

ipnaif Я думаю для новичков скин элитное снарежение подойдёт.