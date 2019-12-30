Кто лучше играет, глобал или 10 лвл фейсита

m3rs1

сейчас в игре всё обстоит так: Ты апнул высокий ранг, даже не глобала, и идёшь на фейс ит, там попадаются игроки равные тебе по скиллу, или сильнее, и там тяжелее играть. Часто там попадаются про игроки, про ютуберы и т.д. Если сравнивать глобала в ММ и фейс ит, то глобал с фейс ит сильнее, НО ЕСТЬ БУЩЕНЫЕ РАКИ.