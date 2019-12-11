616CORTIK616

В игре есть несколько режимов: "нормальный", "бесконечный", "экстремальный", "ежедневные задачи". В "нормальном" режиме игрок просто играет до переполнения станции. В "бесконечном" режиме станции не переполняются и игрок играет сколько, хочет. В "экстремальном" нельзя изменять линии, и перемещать поезда с линии на линию, и ставить на паузу. А в режиме "ежедневных задач" игрок играет на поставленной игрой карте.



Также в некоторых городах есть изменения. Например: в Каире вместимость поездов не 6, как обычно, а 4 пассажира. В Осаке есть поезд "Синкансэн", который в несколько раз быстрее обычных.



В игре есть вагоны и локомотивы. Вагоны не могут сами по себе двигаться, для их движения нужен локомотив вначале состава. Состав может иметь неограниченное количество вагонов. Количество пассажиров на станции отображается числом маленьких фигурок возле станции.



В каждом городе есть река или система рек, которые можно пересечь только с помощью мостов. Станции появляются в случайных местах и в разное время.Станции имеют разные формы, пассажиры едущие на эту станцию имеют ту же форму.



В игре можно менять день и ночь, но это не на что не влияет.В игре есть несколько режимов: "нормальный", "бесконечный", "экстремальный", "ежедневные задачи". В "нормальном" режиме игрок просто играет до переполнения станции. В "бесконечном" режиме станции не переполняются и игрок играет сколько, хочет. В "экстремальном" нельзя изменять линии, и перемещать поезда с линии на линию, и ставить на паузу. А в режиме "ежедневных задач" игрок играет на поставленной игрой карте.



Также в некоторых городах есть изменения. Например: в Каире вместимость поездов не 6, как обычно, а 4 пассажира. В Осаке есть поезд "Синкансэн", который в несколько раз быстрее обычных.



В игре есть вагоны и локомотивы. Вагоны не могут сами по себе двигаться, для их движения нужен локомотив вначале состава. Состав может иметь неограниченное количество вагонов. Количество пассажиров на станции отображается числом маленьких фигуро