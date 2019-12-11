С одной из новых обнов появидась новая фишка в пабге которую мы сейчас и рассмотрим
Весь сок в том что теперь за не посещения лидера более (20 дней) вашу лидерку могут передать другому более активному, в принцепе все хорошо. Клан будет жить, вот только есть одно но...
Кроме того что новые лидеры устраивают полный передел власти, что является нормой, меня лично припекло что мегя сняли из за 20 дней пропуска, а новый лидер не заходит уже 50 дней.
И вот вопрос, изменили сроки смены лидера или полностью убрали эту фишку и клан был потерян на всегда?
такая же проблема, есть люди у которых новый глава не заходит уже 90+ дней, так что скорее всего нам провели вялым по губам :ok_hand:
Отжать отжатый клан что бы клан отжали и снова отжать)
Какая-то странная там система, пойду свой клан проверять, т.к. месяц вообще не захожу в игру
В игре есть несколько режимов: "нормальный", "бесконечный", "экстремальный", "ежедневные задачи". В "нормальном" режиме игрок просто играет до переполнения станции. В "бесконечном" режиме станции не переполняются и игрок играет сколько, хочет. В "экстремальном" нельзя изменять линии, и перемещать поезда с линии на линию, и ставить на паузу. А в режиме "ежедневных задач" игрок играет на поставленной игрой карте.
Также в некоторых городах есть изменения. Например: в Каире вместимость поездов не 6, как обычно, а 4 пассажира. В Осаке есть поезд "Синкансэн", который в несколько раз быстрее обычных.
В игре есть вагоны и локомотивы. Вагоны не могут сами по себе двигаться, для их движения нужен локомотив вначале состава. Состав может иметь неограниченное количество вагонов. Количество пассажиров на станции отображается числом маленьких фигурок возле станции.
В каждом городе есть река или система рек, которые можно пересечь только с помощью мостов. Станции появляются в случайных местах и в разное время.Станции имеют разные формы, пассажиры едущие на эту станцию имеют ту же форму.
В игре можно менять день и ночь, но это не на что не влияет.В игре есть несколько режимов: "нормальный", "бесконечный", "экстремальный", "ежедневные задачи". В "нормальном" режиме игрок просто играет до переполнения станции. В "бесконечном" режиме станции не переполняются и игрок играет сколько, хочет. В "экстремальном" нельзя изменять линии, и перемещать поезда с линии на линию, и ставить на паузу. А в режиме "ежедневных задач" игрок играет на поставленной игрой карте.
Также в некоторых городах есть изменения. Например: в Каире вместимость поездов не 6, как обычно, а 4 пассажира. В Осаке есть поезд "Синкансэн", который в несколько раз быстрее обычных.
В игре есть вагоны и локомотивы. Вагоны не могут сами по себе двигаться, для их движения нужен локомотив вначале состава. Состав может иметь неограниченное количество вагонов. Количество пассажиров на станции отображается числом маленьких фигуро
Почему это звучит как разборка мафии?