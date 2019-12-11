Rain

Gem176

novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
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Как отжать отжатый клан?

indie1 avatar

indie1

December 11, 2019 at 03:41 PM

С одной из новых обнов появидась новая фишка в пабге которую мы сейчас и рассмотрим
indie1 avatar

indie1

December 11, 2019 at 03:44 PM

Весь сок в том что теперь за не посещения лидера более (20 дней) вашу лидерку могут передать другому более активному, в принцепе все хорошо. Клан будет жить, вот только есть одно но...
indie1 avatar

indie1

December 11, 2019 at 03:46 PM

Кроме того что новые лидеры устраивают полный передел власти, что является нормой, меня лично припекло что мегя сняли из за 20 дней пропуска, а новый лидер не заходит уже 50 дней.
indie1 avatar

indie1

December 11, 2019 at 03:46 PM

И вот вопрос, изменили сроки смены лидера или полностью убрали эту фишку и клан был потерян на всегда?
NKOHA avatar

NKOHA

March 1, 2020 at 06:32 AM

такая же проблема, есть люди у которых новый глава не заходит уже 90+ дней, так что скорее всего нам провели вялым по губам :ok_hand:
Quamont avatar

Quamont

March 4, 2020 at 12:15 AM

Отжать отжатый клан что бы клан отжали и снова отжать)
_52804 avatar

_52804

March 4, 2020 at 12:35 AM

Какая-то странная там система, пойду свой клан проверять, т.к. месяц вообще не захожу в игру
carl_gallager avatar

carl_gallager

March 4, 2020 at 05:33 AM

никак смерись
616CORTIK616 avatar

616CORTIK616

March 6, 2020 at 06:58 PM

В игре есть несколько режимов: "нормальный", "бесконечный", "экстремальный", "ежедневные задачи". В "нормальном" режиме игрок просто играет до переполнения станции. В "бесконечном" режиме станции не переполняются и игрок играет сколько, хочет. В "экстремальном" нельзя изменять линии, и перемещать поезда с линии на линию, и ставить на паузу. А в режиме "ежедневных задач" игрок играет на поставленной игрой карте.

Также в некоторых городах есть изменения. Например: в Каире вместимость поездов не 6, как обычно, а 4 пассажира. В Осаке есть поезд "Синкансэн", который в несколько раз быстрее обычных.

В игре есть вагоны и локомотивы. Вагоны не могут сами по себе двигаться, для их движения нужен локомотив вначале состава. Состав может иметь неограниченное количество вагонов. Количество пассажиров на станции отображается числом маленьких фигурок возле станции.

В каждом городе есть река или система рек, которые можно пересечь только с помощью мостов. Станции появляются в случайных местах и в разное время.Станции имеют разные формы, пассажиры едущие на эту станцию имеют ту же форму.

В игре можно менять день и ночь, но это не на что не влияет.В игре есть несколько режимов: "нормальный", "бесконечный", "экстремальный", "ежедневные задачи". В "нормальном" режиме игрок просто играет до переполнения станции. В "бесконечном" режиме станции не переполняются и игрок играет сколько, хочет. В "экстремальном" нельзя изменять линии, и перемещать поезда с линии на линию, и ставить на паузу. А в режиме "ежедневных задач" игрок играет на поставленной игрой карте.

Также в некоторых городах есть изменения. Например: в Каире вместимость поездов не 6, как обычно, а 4 пассажира. В Осаке есть поезд "Синкансэн", который в несколько раз быстрее обычных.

В игре есть вагоны и локомотивы. Вагоны не могут сами по себе двигаться, для их движения нужен локомотив вначале состава. Состав может иметь неограниченное количество вагонов. Количество пассажиров на станции отображается числом маленьких фигуро
BREAD_YT avatar

BREAD_YT

March 6, 2020 at 07:38 PM

Не знаю
Boarteer avatar

Boarteer

March 16, 2020 at 01:38 AM

Почему это звучит как разборка мафии?

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