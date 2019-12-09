Ис 4 или Ис 7?

RuslanYasinskiy Каждый танк по своему хорош. Лично мне больше нравится катать на Ис 4. Пожалуйста поставьте хорошую оценку

jesus__jesus Конечно, "Защитник". И плевать, что деньги...

qwar1x_hellcasecom ИС-7 ЛУЧШЕ

Hardkorovich ис 7 лучше

fivnik Ис 7 лучше почти во всем, но из-за того что сейчас мало кто играет на ис 4 люди просто разлучились против него играть в отличии от 7 у которой все знают куда надо мтрелять чтобы пробить

1RUFIN1 Ис 7

RuslanYasinskiy Ис4 ромбует гораздо лучше. Как по мне Ис4 лучше

koka1566 норм игра

YURITIGER Ис 7

C_BEPTYXI_B_YX0_ Седьмой

BogdanGames Ис-7 у него броня отлична и я советою ету ветку прокачивать

dryuz ИС-4 уже старий и не актуальный в нынешнем рандоме.

Joryan Ис 7 конечно же

tolian778877 ис 7 естественно

tolian778877 да ладно





Thuglive Лучше не играть в эту парашу дисбалансную.

spasskiyyy2034 ис 7 конечно круче дять ты шо





antimagic_demon_magicdropru Я тащил как с 7 иса, так и с 4

magnum2 Ис 7 лучше

roblox_ofecall звддвдвлчшч

REEVEL ИС 4 мне больше нравится

Ilatinho17 Нахера по советской ветке идти

174373 Давайте уже снимать продолжение, воскрестите темного лорда и пусть сын поттера его завалит

zahaeymh мс-1 лучше всех вообще-то

Danya_DJ Ис 4 у ис 7 башня просто картонная у ис 4 же более менее но на самом деле я катаю на защитнике