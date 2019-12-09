Ис 4 или Ис 7?

Каждый танк по своему хорош. Лично мне больше нравится катать на Ис 4. Пожалуйста поставьте хорошую оценку
Конечно, "Защитник". И плевать, что деньги...
Ис 7 лучше почти во всем, но из-за того что сейчас мало кто играет на ис 4 люди просто разлучились против него играть в отличии от 7 у которой все знают куда надо мтрелять чтобы пробить
Ис4 ромбует гораздо лучше. Как по мне Ис4 лучше
Ис-7 у него броня отлична и я советою ету ветку прокачивать
ИС-4 уже старий и не актуальный в нынешнем рандоме.
Лучше не играть в эту парашу дисбалансную.
ис 7 конечно круче дять ты шо
Я тащил как с 7 иса, так и с 4
Нахера по советской ветке идти
Давайте уже снимать продолжение, воскрестите темного лорда и пусть сын поттера его завалит
мс-1 лучше всех вообще-то
Ис 4 у ис 7 башня просто картонная у ис 4 же более менее но на самом деле я катаю на защитнике