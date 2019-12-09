Ис 4 или Ис 7?

vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Atia
Atia
Gem10
Atia
Atia
Gem30
fnogaj
fnogaj
Gem10
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem20
Rain

Gem176

novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
Sign in to start chatting

37

0/160

Back to World of Tanks forum

Ис 4 или Ис 7?

RuslanYasinskiy avatar

RuslanYasinskiy

December 9, 2019 at 10:51 PM

Каждый танк по своему хорош. Лично мне больше нравится катать на Ис 4. Пожалуйста поставьте хорошую оценку
jesus__jesus avatar

jesus__jesus

December 9, 2019 at 11:15 PM

Конечно, "Защитник". И плевать, что деньги...
qwar1x_hellcasecom avatar

qwar1x_hellcasecom

December 10, 2019 at 12:17 AM

ИС-7 ЛУЧШЕ
Hardkorovich avatar

Hardkorovich

December 10, 2019 at 01:07 AM

ис 7 лучше
fivnik avatar

fivnik

December 10, 2019 at 03:43 AM

Ис 7 лучше почти во всем, но из-за того что сейчас мало кто играет на ис 4 люди просто разлучились против него играть в отличии от 7 у которой все знают куда надо мтрелять чтобы пробить
1RUFIN1 avatar

1RUFIN1

December 10, 2019 at 03:47 AM

Ис 7
RuslanYasinskiy avatar

RuslanYasinskiy

December 11, 2019 at 12:41 AM

Ис4 ромбует гораздо лучше. Как по мне Ис4 лучше
koka1566 avatar

koka1566

December 11, 2019 at 01:00 AM

норм игра
YURITIGER avatar

YURITIGER

December 11, 2019 at 11:06 AM

Ис 7
C_BEPTYXI_B_YX0_ avatar

C_BEPTYXI_B_YX0_

December 19, 2019 at 02:34 AM

Седьмой
BogdanGames avatar

BogdanGames

December 19, 2019 at 08:19 PM

Ис-7 у него броня отлична и я советою ету ветку прокачивать
dryuz avatar

dryuz

December 20, 2019 at 08:13 PM

ИС-4 уже старий и не актуальный в нынешнем рандоме.
Joryan avatar

Joryan

December 20, 2019 at 10:13 PM

Ис 7 конечно же
tolian778877 avatar

tolian778877

December 21, 2019 at 06:39 PM

ис 7 естественно
tolian778877 avatar

tolian778877

December 21, 2019 at 06:39 PM

да ладно

Thuglive avatar

Thuglive

December 21, 2019 at 07:55 PM

Лучше не играть в эту парашу дисбалансную.
spasskiyyy2034 avatar

spasskiyyy2034

December 22, 2019 at 03:40 AM

ис 7 конечно круче дять ты шо

antimagic_demon_magicdropru avatar

antimagic_demon_magicdropru

December 22, 2019 at 04:48 PM

Я тащил как с 7 иса, так и с 4
magnum2 avatar

magnum2

December 23, 2019 at 05:41 AM

Ис 7 лучше
roblox_ofecall avatar

roblox_ofecall

December 23, 2019 at 03:51 PM

звддвдвлчшч
REEVEL avatar

REEVEL

December 24, 2019 at 04:44 AM

ИС 4 мне больше нравится
Ilatinho17 avatar

Ilatinho17

January 1, 2020 at 10:51 PM

Нахера по советской ветке идти
174373 avatar

174373

January 1, 2020 at 11:01 PM

Давайте уже снимать продолжение, воскрестите темного лорда и пусть сын поттера его завалит
zahaeymh avatar

zahaeymh

January 2, 2020 at 04:35 PM

мс-1 лучше всех вообще-то
Danya_DJ avatar

Danya_DJ

January 2, 2020 at 08:41 PM

Ис 4 у ис 7 башня просто картонная у ис 4 же более менее но на самом деле я катаю на защитнике
Andryxa22888 avatar

Andryxa22888

January 15, 2020 at 02:21 PM

Обєкт лучший

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Ис 4 или Ис 7? on World of Tanks Forum on Gamehag