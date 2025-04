10 banów

Frugowaty Witam. Co o tym myślicie? Czy według was ta zmiana jest dobra, a może zła?

Andrew To dobra zmiana, gdyż w Lidze jest już ~130 bohaterów, więc 6 banów to wyrażnie za mało. Riot musi jednak coś wymyślić, żeby 10 banów nie zwiększyło czasu trwania fazy pick&ban, który i tak jest długi

miszek2000 Zgadzam się z Andrew, to dobra zmiana. Często miałem ten problem, że nie starczało banów dla wszystkich mocnych w tym czasie postaci.

asialkee Myślę, że to dobrze wpłynęło by na grę.. W tym sezonie i obecnej mecie mamy nawet kilkunastu championów zbyt OP, więc jak najbardziej na tak. Przydałoby się to zgłosić do Rito

lisek2543 Dla mnie zła decyzja :) , nie ma tak, że all postacie są op. Każdą da radę skontrować inną postacią, to zależy od wiedzy gracza. A teraz duże szanse, że nie pogra się postacią na rankedach ;c

DaPolakKiddo Ja już mam problem bo nie można grać W OGÓLE Zedem. Każdy banuje. A co dopiero jak bedzie 10 banów? Wtedy na pewno se nie pogram. Weźcie pod uwage to że teraz musicie umieć grać 11 postaciami dobrze.

Maxnova Jak to by weszło to będzie masakra. W lobby to będzie sie siedzieć pewnie z 20 minut zanim wszyscy by zbanowali, poza tym no, tymi zbuffowanymi postaciami w ogóle się na rankedach nie pogra...

TUROS18 Myślę że to dobry pomysł.

DomoGrM Pula bohaterów z czasem znacznie się zwiększyła, dlatego powinno być i więcej banów :)

Mikkus100 Fajnie by było jakby każdy mógł zbanowany 1 postać

Fasar Dobra bo w LoLu jest około 120 postaci, więc na scenie profesjonalnej będzie może widać więcej picków

Tridento Oczywiscie ze dobra bedzie mozna banowac mainy przeciwnikow

Minegregory Bardzo dobra. Więcej championów --> więcej banów

Frugmar Jak najbardziej na + nie raz jak zobaczyłem bany swojego zespołu to już w drafcie sie załamałem.

Każdy zbanuje na co nie lubi grać i jest spk.

Tuszek Jak ktoś napisał że faza pick/bans będzie trwala za dlugo. Chciałbym ciebie poinformować e rito zrobi to w ten sposób że wszyscy będą banować na raz, najpierw twoj team a potem enemy

C9Broki gdyby zrobili w LOLu system banów jak w dota2 to to by miało sens ale jak będzie tak normalnie ban po banie aż do 10 to troche 2/10 ale wygląda to dobrze

Materro no trudno sie mówi xd

Marcin34 Jest ok

jonatanwilczy to w 2016 było 10 banów?!

wow to musiało być straaaszne!



tunnellight Feels good man

Dragon365 Moim zdaniem 10 banów to i tak za mało obecnie jest jakieś 20 postaci któe są niesamowicie OP i lepiej jak się je zbanuje

jonatanwilczy @michnik twoim zdaniem

jakie to są postacie?

:)



Drajwer Przesadzone jak każda osoba miała by banować 10postaci to by banowali 100postaci.

pucek2022 Jest to bardzo dobre rozwiązanie ponieważ każdy może zbanować kogo chce.