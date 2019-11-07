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Какой у вас фпс?

Al3x_Good avatar

Al3x_Good

November 7, 2019 at 01:00 AM

Какой у вас фпс и на каких настройках, вот у меня 60 на средних с проседаниями в 30 фпс
666fighter777 avatar

666fighter777

November 7, 2019 at 01:06 AM

Минимальные настройки, 200+ фпс
0_fanatcoffi_0 avatar

0_fanatcoffi_0

November 7, 2019 at 01:25 AM

у меня 30 проседание до 10 фпс на минимальних настройках
jlemyp_shaman1 avatar

jlemyp_shaman1

November 7, 2019 at 02:36 AM

30-40 FPS на минимальной графике, если текстуры на средние поставить,то будет 30-35.Комп старый .Но играю норм .Моё звание - 4 звезды в соревнаватльном и 2 калаша с венками в напарниках.
BrosRey avatar

BrosRey

November 7, 2019 at 03:15 AM

50-100 fps
indu_s avatar

indu_s

November 7, 2019 at 03:35 AM

У меня на высоких 100+ фпс
EgorVir avatar

EgorVir

November 7, 2019 at 01:31 PM

У меня 40
GenrihFashin avatar

GenrihFashin

November 7, 2019 at 01:37 PM

40

papyrusfromundertale avatar

papyrusfromundertale

November 7, 2019 at 04:04 PM

40 фпс иногда 30
pachekka1 avatar

pachekka1

November 7, 2019 at 04:59 PM

Budcity avatar

Budcity

November 7, 2019 at 05:43 PM

150-200
Konffeto4ka avatar

Konffeto4ka

November 7, 2019 at 08:01 PM

200стабильно на высоких
Anonymous14912 avatar

Anonymous14912

November 7, 2019 at 08:04 PM

150+

_39271 avatar

_39271

November 7, 2019 at 11:22 PM

20-40. примерно так. комп-старикашка
opr avatar

opr

November 8, 2019 at 01:51 AM

30-40 фпс
tunine_96 avatar

tunine_96

November 8, 2019 at 03:38 PM

100 фпс примерно

Komari avatar

Komari

November 8, 2019 at 03:43 PM

120-200
Konibalnik avatar

Konibalnik

November 8, 2019 at 05:44 PM

под 300 или 400
boberbv avatar

boberbv

November 8, 2019 at 05:50 PM

60 фпс Иногда , а так игра постоянно держит в напряжении
Mrrobux4 avatar

Mrrobux4

November 8, 2019 at 06:47 PM

слабы пк( не больше 30-10 fps (((
Dolbaeb_ avatar

Dolbaeb_

November 9, 2019 at 01:21 AM

70-117 фпс
007_Vector_007 avatar

007_Vector_007

November 9, 2019 at 01:00 PM

120-130 фпс
kr1v0ry4ka avatar

kr1v0ry4ka

November 9, 2019 at 09:51 PM

обычно 170+
amorf1 avatar

amorf1

November 9, 2019 at 09:56 PM

Всреднем 40-50 фпс
REPE avatar

REPE

November 9, 2019 at 11:08 PM

гдето 40

12
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