Какой у вас фпс?

Al3x_Good Какой у вас фпс и на каких настройках, вот у меня 60 на средних с проседаниями в 30 фпс

666fighter777 Минимальные настройки, 200+ фпс

0_fanatcoffi_0 у меня 30 проседание до 10 фпс на минимальних настройках

jlemyp_shaman1 30-40 FPS на минимальной графике, если текстуры на средние поставить,то будет 30-35.Комп старый .Но играю норм .Моё звание - 4 звезды в соревнаватльном и 2 калаша с венками в напарниках.

BrosRey 50-100 fps

indu_s У меня на высоких 100+ фпс

EgorVir У меня 40

GenrihFashin 40





papyrusfromundertale 40 фпс иногда 30

pachekka1

Budcity 150-200

Konffeto4ka 200стабильно на высоких

Anonymous14912 150+





_39271 20-40. примерно так. комп-старикашка

opr 30-40 фпс

tunine_96 100 фпс примерно





Komari 120-200

Konibalnik под 300 или 400

boberbv 60 фпс Иногда , а так игра постоянно держит в напряжении

Mrrobux4 слабы пк( не больше 30-10 fps (((

Dolbaeb_ 70-117 фпс

007_Vector_007 120-130 фпс

kr1v0ry4ka обычно 170+

amorf1 Всреднем 40-50 фпс