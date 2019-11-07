Какой у вас фпс и на каких настройках, вот у меня 60 на средних с проседаниями в 30 фпс
Минимальные настройки, 200+ фпс
у меня 30 проседание до 10 фпс на минимальних настройках
30-40 FPS на минимальной графике, если текстуры на средние поставить,то будет 30-35.Комп старый .Но играю норм .Моё звание - 4 звезды в соревнаватльном и 2 калаша с венками в напарниках.
У меня на высоких 100+ фпс
20-40. примерно так. комп-старикашка
60 фпс Иногда , а так игра постоянно держит в напряжении
слабы пк( не больше 30-10 fps (((