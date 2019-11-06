Расказ про War Thunder

SashaBesp

Эсминец «Yuudachi» («Юдати»), как и более ранние эсминцы типа «Фубуки», был детищем подписанного в феврале 1922 года Вашингтонского соглашения. Именно тогда Япония согласилась на ограничение в 60% от суммарного тоннажа линейного флота Соединенных Штатов или Британии (соотношение 5:5:3) и ограничения на общий тоннаж и калибры ГК вспомогательных боевых кораблей. Так противодействовать примерно 200 единицам американских эсминцев-«гладкопалубников» должны были, по расчетам японского Морского Генерального Штаба, 144 эсминца, чье общее водоизмещение при этом не должно было превышать 201600 тонн. Это породило совершенно самобытные типы новых японских эскадренных миноносцев. В игру IJN Yuudachi был добавлен в качестве приза акции Ж.А.Р.А. в 2019 году. Подробнее про этот корабль можно прочитать в статье про него: IJN Yuudachi