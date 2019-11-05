PokeWars это всего навсего браузерная игра как не странно про покемонов. По дефолту она стоит на испанском или итальянском языке, так что 90% желающих поиграть в нё не смогут.
Есть ссылка на сайт игры, я нашел скорее всего какую то другую, там есть на русском, но пока не разобрался как играть
с ваших объяснений я не поняла что это такое
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куда пропал мой коммент непонятно короче если есть ссылка на сайт игры пишите
Скоро и у меня будет третий уровень ))