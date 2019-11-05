Rain

Gem0

unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
Sign in to start chatting

21

0/160

Back to PokeWars

Что это такое?

azazel5 avatar

azazel5

November 5, 2019 at 09:24 AM

PokeWars это всего навсего браузерная игра как не странно про покемонов. По дефолту она стоит на испанском или итальянском языке, так что 90% желающих поиграть в нё не смогут.
romadox66 avatar

romadox66

January 30, 2020 at 11:43 AM

Есть ссылка на сайт игры, я нашел скорее всего какую то другую, там есть на русском, но пока не разобрался как играть
afos1 avatar

afos1

January 30, 2020 at 05:55 PM

с ваших объяснений я не поняла что это такое

magicdropru_mama avatar

magicdropru_mama

January 30, 2020 at 06:06 PM

trhk;mjutryjkutrymkerymkeretrklmetrkmlhtrmklhtrmkhtrelmtkhlmktrklmtrehkmthmklhtrlmktlmkthrlmkhtlkmhtrlkmhtlkmrlmkht

romadox66 avatar

romadox66

January 31, 2020 at 11:46 AM

куда пропал мой коммент непонятно короче если есть ссылка на сайт игры пишите
Stayedead avatar

Stayedead

February 2, 2020 at 12:54 AM

Скоро и у меня будет третий уровень ))

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Что это такое? - PokeWars Forum on Gamehag