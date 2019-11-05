Какие у вас есть скины?

kenobabe Или какие бы вы хотели?

4784847484 Авп лапки есть

dominator2 Огонь Чантико и Снежный Вихрь

KoooT ширпотреб

Varona31544 Не знаю

Dyatsadegagyn Ширп. Был набор музыки

Konffeto4ka Инвентарь на 30кhttps://steamcommunity.com/profiles/76561198929169506/inventory/#730

Decider Из самого дорогого, безлюдный космос статтрек

CoiriNight Юспик за 3 бача

2821 Пыльник

maksimchupin123 дигл золотой карп

Komari Канешн есть, не много но есть... Ахерон на awp самый дорогой...

A1337 Ничего примечательно - Ширпотреб !

_Nek1t_ P250 Asiimov USP-S Взгляд в прошлое Glock-18 Лунная ночь Cz-75 Тактикотик CZ-75 полимер с редким флотом ( вся CZ-75 голубая)

007_Vector_007 Я скины все продал чтобы купить игру так как скины это буквально деньги в пустую

Ne1ghborhood Поймут только знатоки, но у меня есть Мп5-сд Лабораторные крысы 514

Konibalnik нету у меня

kr1v0ry4ka ак-47 | затеренная земля





REPE ак элитное снаряжение. м16 и юсп взгляд в прошлое



