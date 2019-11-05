Какие у вас есть скины?

Огонь Чантико и Снежный Вихрь
Инвентарь на 30кhttps://steamcommunity.com/profiles/76561198929169506/inventory/#730
Из самого дорогого, безлюдный космос статтрек
Канешн есть, не много но есть... Ахерон на awp самый дорогой...
Ничего примечательно - Ширпотреб !
P250 Asiimov USP-S Взгляд в прошлое Glock-18 Лунная ночь Cz-75 Тактикотик CZ-75 полимер с редким флотом ( вся CZ-75 голубая)
Я скины все продал чтобы купить игру так как скины это буквально деньги в пустую
Поймут только знатоки, но у меня есть Мп5-сд Лабораторные крысы 514
ак элитное снаряжение. м16 и юсп взгляд в прошлое