Как поднять больше опыта?

ilikcheves Поделитесь полезными советами)

Pavchan1337 Нужно науучиться играть, и вытягивать любые катки, главное не килы, а дамаг

Kabbal смотри стримы, читай гайды. обучайся

NAYS7373 тоооооооооооооооооооооооооооп

Lim133 Играй взводом, принимай участие в акциях и используй резервы.

2515amir5 я знаю игры

4937944 Хз я бы помог

Mrrobux4 просто пиши сообщения и поднимай лвл

asdadasdad Веди активную деятельность на форуме и выполняй игровые задания.

Bogdan13_13_13 нада больше играть



YouTubKINGX5 Игра топ у меня в онгаре фв4202 хххххххххххх вы лохи хххххххх

kenobabe Если в танках, то хз

А если на GameHag, то лучше всего статьи и форум.

kenobabe Например, комментишь и проявляешь актив на форуме - дают опыт

ura аиалилпаоищаівищї\ви\ищтоор

вущртощрофі

руврощвор

ura як у вас справи

Superdogi228 хз я тож не знаю)

Garedcs GH4479462 введи и получи 600 кд

Garedcs GigufufuuggofiyfyfufiydugouitgiydgGigufufuuggofiyfyfufiydugouitgiydgGigufufuuggofiyfyfufiydugouitgiydgGigufufuuggofiyfyfufiydugouitgiydgGigufufuuggofiyfyfufiydugouitgiydgGigufufuuggofiyfyfufiydugouitg

rashilov99 крутооо!

rashilov99 крутооо!.!

phropotron Коротко обо мне: качаю 3 лвл

lox123321 Сад на СПб нас сб дек ел рв





lox123321 И вода ваш оч во те Вт лизинг

lox123321 Па аз да яд бе км сад да Во