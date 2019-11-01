Как поднять больше опыта?

ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem20
Guilherme Pereira
Guilherme Pereira
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem231
Vikas SRIVASTAVE
Vikas SRIVASTAVE
Gem105
hala sy
hala sy
Gem9
Hamazaki1991
Hamazaki1991
Gem1,344
hanfred
hanfred
Gem32
guilerhukas
guilerhukas
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354480282
354480282
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لانا الشمري
لانا الشمري
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guilerhukas
guilerhukas
Gem231
guilerhukas
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guilerhukas
guilerhukas
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guilerhukas
guilerhukas
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begallicintia
begallicintia
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viperlegend266
viperlegend266
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
Gem3
guilerhukas
guilerhukas
Gem20
guilerhukas
guilerhukas
Gem857
guilerhukas
guilerhukas
Gem109
Rain

Gem7

unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
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Как поднять больше опыта?

ilikcheves avatar

ilikcheves

November 1, 2019 at 10:15 PM

Поделитесь полезными советами)
Pavchan1337 avatar

Pavchan1337

November 2, 2019 at 01:10 AM

Нужно науучиться играть, и вытягивать любые катки, главное не килы, а дамаг
Kabbal avatar

Kabbal

November 2, 2019 at 11:20 AM

смотри стримы, читай гайды. обучайся
NAYS7373 avatar

NAYS7373

November 2, 2019 at 11:33 AM

тоооооооооооооооооооооооооооп
Lim133 avatar

Lim133

November 2, 2019 at 12:59 PM

Играй взводом, принимай участие в акциях и используй резервы.
2515amir5 avatar

2515amir5

November 2, 2019 at 04:34 PM

я знаю игры
4937944 avatar

4937944

November 2, 2019 at 05:27 PM

Хз я бы помог
Mrrobux4 avatar

Mrrobux4

November 7, 2019 at 06:01 PM

просто пиши сообщения и поднимай лвл
asdadasdad avatar

asdadasdad

November 9, 2019 at 12:31 PM

Веди активную деятельность на форуме и выполняй игровые задания.
Bogdan13_13_13 avatar

Bogdan13_13_13

November 10, 2019 at 01:47 PM

нада больше играть
YouTubKINGX5 avatar

YouTubKINGX5

November 10, 2019 at 02:21 PM

Игра топ у меня в онгаре фв4202 хххххххххххх вы лохи хххххххх
kenobabe avatar

kenobabe

November 10, 2019 at 04:03 PM

Если в танках, то хз
А если на GameHag, то лучше всего статьи и форум.
kenobabe avatar

kenobabe

November 10, 2019 at 04:03 PM

Например, комментишь и проявляешь актив на форуме - дают опыт
ura avatar

ura

November 10, 2019 at 08:34 PM

аиалилпаоищаівищї\ви\ищтоор
вущртощрофі
руврощвор
ura avatar

ura

November 10, 2019 at 08:34 PM

як у вас справи
Superdogi228 avatar

Superdogi228

November 10, 2019 at 10:21 PM

хз я тож не знаю)
Garedcs avatar

Garedcs

November 10, 2019 at 10:21 PM

GH4479462 введи и получи 600 кд
Garedcs avatar

Garedcs

November 10, 2019 at 10:22 PM

GigufufuuggofiyfyfufiydugouitgiydgGigufufuuggofiyfyfufiydugouitgiydgGigufufuuggofiyfyfufiydugouitgiydgGigufufuuggofiyfyfufiydugouitgiydgGigufufuuggofiyfyfufiydugouitgiydgGigufufuuggofiyfyfufiydugouitg
rashilov99 avatar

rashilov99

November 12, 2019 at 07:05 PM

крутооо!
rashilov99 avatar

rashilov99

November 12, 2019 at 07:05 PM

крутооо!.!
phropotron avatar

phropotron

November 13, 2019 at 11:12 AM

Коротко обо мне: качаю 3 лвл
lox123321 avatar

lox123321

November 13, 2019 at 11:22 AM

Сад на СПб нас сб дек ел рв

lox123321 avatar

lox123321

November 13, 2019 at 11:22 AM

И вода ваш оч во те Вт лизинг
lox123321 avatar

lox123321

November 13, 2019 at 11:22 AM

Па аз да яд бе км сад да Во
lox123321 avatar

lox123321

November 13, 2019 at 11:22 AM

Ее на в да ваш нас сб ок во толщ
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