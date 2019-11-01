Как поднять больше опыта?

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Нужно науучиться играть, и вытягивать любые катки, главное не килы, а дамаг
смотри стримы, читай гайды. обучайся
тоооооооооооооооооооооооооооп
Играй взводом, принимай участие в акциях и используй резервы.
просто пиши сообщения и поднимай лвл
Веди активную деятельность на форуме и выполняй игровые задания.
Игра топ у меня в онгаре фв4202 хххххххххххх вы лохи хххххххх
Если в танках, то хз
А если на GameHag, то лучше всего статьи и форум.
Например, комментишь и проявляешь актив на форуме - дают опыт
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GH4479462 введи и получи 600 кд
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Коротко обо мне: качаю 3 лвл
Сад на СПб нас сб дек ел рв
И вода ваш оч во те Вт лизинг
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