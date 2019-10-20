Чуть вранья и продажные ютуберы

Начнем с того что меня не сильно бесит реклама в начале видео, но эта реклама меня бесит вообще
Причины
1. Пустые обещания
Пусты потому что говорят мол " она идет даже на ноутах" у моего друга новый ноут, 16к руб и она даже не запускаеться
2. Геймплей игры
Ютуберы не играют в игру, на их устроистве идет видео, а они симулируют что играют
♠ ♥ ♦ ♣ ♤ ♡ ♢ ♧ :black_joker:
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ну как-то же им надо набирать просмотры, вот и делаются красивые названия, сейчас практически везде так
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Вар тандер топчик играаааа
если да то скажите о чем речь идет
ну почему игра прикольная
Нууу ютуберы вседа врут и продаютса за деньги, такшто надо привыкать.
ну ютубери врут и надо привикать