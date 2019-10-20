Чуть вранья и продажные ютуберы

hala sy
hala sy
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Hamazaki1991
Hamazaki1991
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hanfred
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لانا الشمري
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guilerhukas
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sworddog
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Gem14
finnhoyer
finnhoyer
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Rain

Gem33

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novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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Чуть вранья и продажные ютуберы

Finandio avatar

Finandio

October 20, 2019 at 05:07 PM

Начнем с того что меня не сильно бесит реклама в начале видео, но эта реклама меня бесит вообще Причины 1. Пустые обещания Пусты потому что говорят мол " она идет даже на ноутах" у моего друга новый ноут, 16к руб и она даже не запускаеться 2. Геймплей игры Ютуберы не играют в игру, на их устроистве идет видео, а они симулируют что играют
Jeriko__ avatar

Jeriko__

October 20, 2019 at 05:13 PM

♠ ♥ ♦ ♣ ♤ ♡ ♢ ♧ :black_joker:
♡ ♠ ♣ ♢ ♤ ♥ ♦ ♧ ♢ ♤ ♧ ♡
♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧
demonkuz avatar

demonkuz

October 20, 2019 at 07:39 PM

ну как-то же им надо набирать просмотры, вот и делаются красивые названия, сейчас практически везде так
qwe_rty avatar

qwe_rty

October 20, 2019 at 07:40 PM

lol kek fsefsgvdsgdsgfd
1196 avatar

1196

October 21, 2019 at 11:15 PM

ахахахахах нормально

Mrwentus avatar

Mrwentus

October 22, 2019 at 10:28 AM

Вар тандер крутая игра
redking4 avatar

redking4

October 22, 2019 at 04:46 PM

Ооочововтатвтвттвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтв
Darker22748 avatar

Darker22748

October 31, 2019 at 07:00 PM

Вар тандер топчик играаааа

NIKSHAR avatar

NIKSHAR

October 31, 2019 at 07:17 PM

нет мне не нравится ужас

lalyouu avatar

lalyouu

October 31, 2019 at 10:57 PM

а кто тут ваще есть

lalyouu avatar

lalyouu

October 31, 2019 at 10:57 PM

если да то скажите о чем речь идет
super_killer_v2 avatar

super_killer_v2

October 31, 2019 at 10:59 PM

что здесь происходит
123jdjj avatar

123jdjj

November 1, 2019 at 12:17 AM

я ютубен
Avem1t avatar

Avem1t

November 1, 2019 at 05:16 AM

Поддерживаю
Hardl1yof avatar

Hardl1yof

January 4, 2020 at 02:33 AM

Бывает
Emerald_Oplay avatar

Emerald_Oplay

January 4, 2020 at 10:01 PM

ну да бывает
vedma4ok avatar

vedma4ok

January 4, 2020 at 10:03 PM

ну почему игра прикольная
az27140 avatar

az27140

January 5, 2020 at 12:30 AM

Нууу ютуберы вседа врут и продаютса за деньги, такшто надо привыкать.
Violetta006 avatar

Violetta006

January 5, 2020 at 07:10 PM

ну ютубери врут и надо привикать
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