Чуть вранья и продажные ютуберы

Finandio Начнем с того что меня не сильно бесит реклама в начале видео, но эта реклама меня бесит вообще Причины 1. Пустые обещания Пусты потому что говорят мол " она идет даже на ноутах" у моего друга новый ноут, 16к руб и она даже не запускаеться 2. Геймплей игры Ютуберы не играют в игру, на их устроистве идет видео, а они симулируют что играют

Jeriko__ ♠ ♥ ♦ ♣ ♤ ♡ ♢ ♧ :black_joker:

♡ ♠ ♣ ♢ ♤ ♥ ♦ ♧ ♢ ♤ ♧ ♡

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demonkuz ну как-то же им надо набирать просмотры, вот и делаются красивые названия, сейчас практически везде так

qwe_rty lol kek fsefsgvdsgdsgfd

1196 ахахахахах нормально





Mrwentus Вар тандер крутая игра

redking4 Ооочововтатвтвттвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтв

Darker22748 Вар тандер топчик играаааа





NIKSHAR нет мне не нравится ужас





lalyouu а кто тут ваще есть





lalyouu если да то скажите о чем речь идет

super_killer_v2 что здесь происходит

123jdjj я ютубен

Avem1t Поддерживаю

Hardl1yof Бывает

Emerald_Oplay ну да бывает

vedma4ok ну почему игра прикольная

az27140 Нууу ютуберы вседа врут и продаютса за деньги, такшто надо привыкать.