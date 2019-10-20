какой балл вы бы поставили на World Of Tanks

erasil08 только не выше 10 баллов

_life__ 8 за игру мой балл нелюблю такие игры

vitos393939 где то 7 очень сильно начали упор на донат делать





Andr_lyu000 Эти корабли ужжеее за е балл и

erasil08 эти не корабли а танки

Twissst njg







Twissst wadwad





Twissst афигеное что то там





Twissst топовое чтото том)





Twissst изи пизи лимон сквизи





JustMuzl ваааааааааааааааааааууууууууууу

BrosRey 8/10 . Когдато была популярнее чем сейчас

Budcity 5 из 10

CreatorElektro 6/10 я бы сейчас поставил

Kaban_Oxotnik 6/10 иногда бомбит очень. Люблю ВбР

Thuglive 0.5/10 достойная оценка для достойной игры

dvatipalydei 9/10. Так как школоте познакомившееся с этой игрой в 2018-2019 году не понять что это за шедевр!

Mizu_ 8/10

MixFix112 фппфцп





SupermaxYT 6/10 (просто в игру добавили очень много доната и играть стало вообще невозможно)

topchik_kihcpot 8/10

yurey123 10/10 тк она Беларусская ,а я Беларус)

Cvatiks интересно окей понятно

LegionVik 9из10 качать долго и бывает что надоедает игра а так та круто