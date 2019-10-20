какой балл вы бы поставили на World Of Tanks

8 за игру мой балл нелюблю такие игры
где то 7 очень сильно начали упор на донат делать
Эти корабли ужжеее за е балл и
ваааааааааааааааааааууууууууууу
8/10 . Когдато была популярнее чем сейчас
6/10 я бы сейчас поставил
6/10 иногда бомбит очень. Люблю ВбР
0.5/10 достойная оценка для достойной игры
9/10. Так как школоте познакомившееся с этой игрой в 2018-2019 году не понять что это за шедевр!
6/10 (просто в игру добавили очень много доната и играть стало вообще невозможно)
10/10 тк она Беларусская ,а я Беларус)
9из10 качать долго и бывает что надоедает игра а так та круто