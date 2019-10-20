Rain

Gem33

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unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
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20

0/160

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какой балл вы бы поставили на World Of Tanks

erasil08 avatar

erasil08

October 20, 2019 at 02:43 PM

только не выше 10 баллов
_life__ avatar

_life__

October 20, 2019 at 03:09 PM

8 за игру мой балл нелюблю такие игры
vitos393939 avatar

vitos393939

October 21, 2019 at 12:54 PM

где то 7 очень сильно начали упор на донат делать

Andr_lyu000 avatar

Andr_lyu000

October 31, 2019 at 12:40 AM

Эти корабли ужжеее за е балл и
erasil08 avatar

erasil08

October 31, 2019 at 12:11 PM

эти не корабли а танки
Twissst avatar

Twissst

October 31, 2019 at 12:57 PM

njg


Twissst avatar

Twissst

October 31, 2019 at 12:57 PM

wadwad

Twissst avatar

Twissst

October 31, 2019 at 12:57 PM

афигеное что то там

Twissst avatar

Twissst

October 31, 2019 at 12:58 PM

топовое чтото том)

Twissst avatar

Twissst

October 31, 2019 at 12:58 PM

изи пизи лимон сквизи

JustMuzl avatar

JustMuzl

October 31, 2019 at 04:47 PM

ваааааааааааааааааааууууууууууу
BrosRey avatar

BrosRey

November 1, 2019 at 03:31 AM

8/10 . Когдато была популярнее чем сейчас
Budcity avatar

Budcity

November 1, 2019 at 01:46 PM

5 из 10
CreatorElektro avatar

CreatorElektro

November 2, 2019 at 01:09 AM

6/10 я бы сейчас поставил
Kaban_Oxotnik avatar

Kaban_Oxotnik

January 3, 2020 at 02:45 AM

6/10 иногда бомбит очень. Люблю ВбР
Thuglive avatar

Thuglive

January 3, 2020 at 08:05 PM

0.5/10 достойная оценка для достойной игры
dvatipalydei avatar

dvatipalydei

January 3, 2020 at 09:22 PM

9/10. Так как школоте познакомившееся с этой игрой в 2018-2019 году не понять что это за шедевр!
Mizu_ avatar

Mizu_

January 5, 2020 at 01:13 AM

8/10
MixFix112 avatar

MixFix112

January 5, 2020 at 01:58 AM

фппфцп

SupermaxYT avatar

SupermaxYT

January 6, 2020 at 01:00 PM

6/10 (просто в игру добавили очень много доната и играть стало вообще невозможно)
topchik_kihcpot avatar

topchik_kihcpot

January 8, 2020 at 07:51 PM

8/10
yurey123 avatar

yurey123

January 8, 2020 at 10:57 PM

10/10 тк она Беларусская ,а я Беларус)
Cvatiks avatar

Cvatiks

January 8, 2020 at 10:59 PM

интересно окей понятно
LegionVik avatar

LegionVik

January 10, 2020 at 11:24 PM

9из10 качать долго и бывает что надоедает игра а так та круто
hefnerrrr avatar

hefnerrrr

January 12, 2020 at 01:10 AM

Тупо по отцовски 10/10

12
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какой балл вы бы поставили на World Of Tanks - World of Tanks Forum on Gamehag