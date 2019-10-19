Решает ли в варфейсе донат?

impreshen Как вы считаете?

Jeriko__ Я считаю

MrDimanOne я считаю что да . Т. к. чтобы получить очень хорошее оружие неообходимо долго играть или задонатить . Большинство людей предпочтут задонатить.Делайте выводы сами.

miniprodavec Да. Причем, очень сильно. Это ощущается и в начале игры, и всегда!

V3dim Естественно это же Warface!

Jeton1621 Хоть и смотря у кого в руках, но я думаю что решает.

gohir Да решает

Oleggor98 конечно решает

var1 смотря у кого именно оруже если человек не умеет играть с донатом то его и самое обычное оружие может престрелять , я играю в вф(варфейс) около 3-5 лет конечно же у меня есть донат , но я играю с ним редко играю токо с оружием из постовщика или с варбаксовыми оружиями , мое мнение что донат решает нет , ведь любой человек может перестрелять донатера имея примые руки и смекалку !

Exlohd решает





Sekventor Абсолютно ничего не решает донат в варфейсе, все что ты приобретаешь за донат, можно "выловить" в игре просто играя в нее, да это время, но ты же заходишь в игру ради удовольствия в первую очередь, а не ради ТОПов

difeNzzz Решает

shako1 Немного решет

supermaxtoppro гшгпешгемпгнегнскеамааааагшпгещщеишпеппнепе

alexejcraft 50% на 50%

XudoJILnick Решает еще как, только в пвп заходишь на тебе в конце раунда 100 смертей в голову и 1 килл и то в спину !! Ели как! У них же блин и снаряга донатная!!





XudoJILnick Сейчас можно вроде бесплатно на дельта сервер войти

XudoJILnick По этомк тикайте от туда, а то она вас сожрет!

XudoJILnick MrDimanOne - тут и снаряга легендарная с поставщиках не поможет!





XudoJILnick Или даже пухи......







Dimas2006 ДА РЕШАЕТ

Strangename конечно решает

Strangename ваншот снайперки





Strangename армор который игнорит 1 смертельный выстрел