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19

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Решает ли в варфейсе донат?

impreshen avatar

impreshen

October 19, 2019 at 11:14 AM

Как вы считаете?
Jeriko__ avatar

Jeriko__

October 19, 2019 at 11:58 AM

Я считаю
MrDimanOne avatar

MrDimanOne

October 19, 2019 at 04:17 PM

я считаю что да . Т. к. чтобы получить очень хорошее оружие неообходимо долго играть или задонатить . Большинство людей предпочтут задонатить.Делайте выводы сами.
miniprodavec avatar

miniprodavec

October 19, 2019 at 04:23 PM

Да. Причем, очень сильно. Это ощущается и в начале игры, и всегда!
V3dim avatar

V3dim

October 20, 2019 at 04:49 PM

Естественно это же Warface!
Jeton1621 avatar

Jeton1621

October 23, 2019 at 03:00 AM

Хоть и смотря у кого в руках, но я думаю что решает.
gohir avatar

gohir

October 23, 2019 at 09:34 AM

Да решает
Oleggor98 avatar

Oleggor98

October 24, 2019 at 09:35 AM

конечно решает
var1 avatar

var1

October 24, 2019 at 11:22 AM

смотря у кого именно оруже если человек не умеет играть с донатом то его и самое обычное оружие может престрелять , я играю в вф(варфейс) около 3-5 лет конечно же у меня есть донат , но я играю с ним редко играю токо с оружием из постовщика или с варбаксовыми оружиями , мое мнение что донат решает нет , ведь любой человек может перестрелять донатера имея примые руки и смекалку !
Exlohd avatar

Exlohd

October 24, 2019 at 11:38 AM

решает

Sekventor avatar

Sekventor

October 24, 2019 at 05:36 PM

Абсолютно ничего не решает донат в варфейсе, все что ты приобретаешь за донат, можно "выловить" в игре просто играя в нее, да это время, но ты же заходишь в игру ради удовольствия в первую очередь, а не ради ТОПов
difeNzzz avatar

difeNzzz

October 25, 2019 at 12:40 AM

Решает
shako1 avatar

shako1

October 25, 2019 at 04:19 PM

Немного решет
supermaxtoppro avatar

supermaxtoppro

October 25, 2019 at 07:30 PM

гшгпешгемпгнегнскеамааааагшпгещщеишпеппнепе
alexejcraft avatar

alexejcraft

October 27, 2019 at 04:07 PM

50% на 50%
XudoJILnick avatar

XudoJILnick

October 27, 2019 at 06:00 PM

Решает еще как, только в пвп заходишь на тебе в конце раунда 100 смертей в голову и 1 килл и то в спину !! Ели как! У них же блин и снаряга донатная!!

XudoJILnick avatar

XudoJILnick

October 27, 2019 at 06:00 PM

Сейчас можно вроде бесплатно на дельта сервер войти
XudoJILnick avatar

XudoJILnick

October 27, 2019 at 06:00 PM

По этомк тикайте от туда, а то она вас сожрет!
XudoJILnick avatar

XudoJILnick

October 27, 2019 at 06:02 PM

MrDimanOne - тут и снаряга легендарная с поставщиках не поможет!

XudoJILnick avatar

XudoJILnick

October 27, 2019 at 06:02 PM

Или даже пухи......


Dimas2006 avatar

Dimas2006

October 27, 2019 at 10:33 PM

ДА РЕШАЕТ
Strangename avatar

Strangename

November 2, 2019 at 07:57 PM

конечно решает
Strangename avatar

Strangename

November 2, 2019 at 07:58 PM

ваншот снайперки

Strangename avatar

Strangename

November 2, 2019 at 07:58 PM

армор который игнорит 1 смертельный выстрел
BadZheny4ka avatar

BadZheny4ka

November 2, 2019 at 08:32 PM

смотря от куда у игрока руки
:joy::joy::rofl::rofl::rofl::rofl::joy::joy:
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Решает ли в варфейсе донат? - Warface Forum on Gamehag