Насколько часто встречаются читаки?

Честно говоря пока не видел. Но играю пару дней только
могут встретится раз примерно 200 игр, я 3 раза встречал читера за мои 1000 часов на другом акаунде
Да навалом, за один день 3 на пве встретил, а на пвп наверно каждый второй будет... Идут в землю стреляют с бесконечным боезапасом, а пули в головы мобам разлетаются, по 200+ хэдшотов за миссию, в чем прикол так играть...
ты на каком ранге играеш? зависит от ранга чем он выше тем меньше читеров попадается ну и про опытность игроков не нужно забыват бывают такие люди которые только играют в эту игру ну или тебе так везет на читеров:sweat_smile: