Насколько часто встречаются читаки?

Dismals че по читерам ?

miniprodavec Честно говоря пока не видел. Но играю пару дней только

Anonymous4950 могут встретится раз примерно 200 игр, я 3 раза встречал читера за мои 1000 часов на другом акаунде

angel_in_flame Да навалом, за один день 3 на пве встретил, а на пвп наверно каждый второй будет... Идут в землю стреляют с бесконечным боезапасом, а пули в головы мобам разлетаются, по 200+ хэдшотов за миссию, в чем прикол так играть...