Rain

Gem33

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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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unranked rank iconjgdub: hi
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unranked rank iconKen: bro some dont work btw
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Насколько часто встречаются читаки?

Dismals avatar

Dismals

October 15, 2019 at 09:29 PM

че по читерам ?
miniprodavec avatar

miniprodavec

October 19, 2019 at 04:24 PM

Честно говоря пока не видел. Но играю пару дней только
Anonymous4950 avatar

Anonymous4950

October 19, 2019 at 06:47 PM

могут встретится раз примерно 200 игр, я 3 раза встречал читера за мои 1000 часов на другом акаунде
angel_in_flame avatar

angel_in_flame

October 19, 2019 at 06:50 PM

Да навалом, за один день 3 на пве встретил, а на пвп наверно каждый второй будет... Идут в землю стреляют с бесконечным боезапасом, а пули в головы мобам разлетаются, по 200+ хэдшотов за миссию, в чем прикол так играть...
Anonymous4950 avatar

Anonymous4950

October 19, 2019 at 06:58 PM

ты на каком ранге играеш? зависит от ранга чем он выше тем меньше читеров попадается ну и про опытность игроков не нужно забыват бывают такие люди которые только играют в эту игру ну или тебе так везет на читеров:sweat_smile:
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