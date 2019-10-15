Обнови станицу и попробуй еще раз.

Guideman Выполнил 1 часть задания. Пытаюсь отправить скрин, но постоянно пишет: "Обнови станицу и попробуй еще раз." Прошло уже 2 дня, но "Обнови станицу и попробуй еще раз." не помогает до сих пор =(

MrSer30 Пробывал обновить страницу?





JustHaruka У меня токого никогда не было. Извини, не могу помочь.

aries2 Таже проблема, что делать ?

_35512 Я хз почеиу наверно что-то не так с игрой





_35512 Как неожидано и преятно



dadadadadadadada234 о чем вы

Klamffy ничево сибе совподения я нашол тоже саму игру

yazmat2 Достижение 15-го лвл для новачка составить не больше 2-х часов. Это так, если кто решил выполнить)

KiLLeR554 435ОЙ43О5Ф34О

denslim9 через другой браузер поробуй зайти

AVAOlga Бл, я тоже в эту пробулему влипла

Kanat225 игра норм и классная

Sandy987u норм топ афигеть