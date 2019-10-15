Rain

Gem33

AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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Обнови станицу и попробуй еще раз.

Guideman avatar

Guideman

October 15, 2019 at 08:41 PM

Выполнил 1 часть задания. Пытаюсь отправить скрин, но постоянно пишет: "Обнови станицу и попробуй еще раз." Прошло уже 2 дня, но "Обнови станицу и попробуй еще раз." не помогает до сих пор =(
MrSer30 avatar

MrSer30

October 20, 2019 at 07:39 PM

Пробывал обновить страницу?

JustHaruka avatar

JustHaruka

October 21, 2019 at 06:11 PM

У меня токого никогда не было. Извини, не могу помочь.
aries2 avatar

aries2

October 21, 2019 at 07:50 PM

Таже проблема, что делать ?
_35512 avatar

_35512

October 22, 2019 at 06:30 PM

Я хз почеиу наверно что-то не так с игрой

_35512 avatar

_35512

October 22, 2019 at 06:31 PM

Как неожидано и преятно
dadadadadadadada234 avatar

dadadadadadadada234

November 3, 2019 at 02:18 PM

о чем вы
Klamffy avatar

Klamffy

November 3, 2019 at 09:18 PM

ничево сибе совподения я нашол тоже саму игру
yazmat2 avatar

yazmat2

November 6, 2019 at 01:51 AM

Достижение 15-го лвл для новачка составить не больше 2-х часов. Это так, если кто решил выполнить)
KiLLeR554 avatar

KiLLeR554

November 26, 2019 at 08:42 AM

435ОЙ43О5Ф34О
denslim9 avatar

denslim9

December 3, 2019 at 12:53 PM

через другой браузер поробуй зайти
AVAOlga avatar

AVAOlga

May 29, 2020 at 05:47 PM

Бл, я тоже в эту пробулему влипла
Kanat225 avatar

Kanat225

June 28, 2020 at 12:46 AM

игра норм и классная
Sandy987u avatar

Sandy987u

October 29, 2020 at 03:42 AM

норм топ афигеть
FireStarA avatar

FireStarA

June 23, 2023 at 03:27 PM

попробуйте формат jpg
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