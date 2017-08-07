Rail Nation

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Jackie Egas
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sonu Biswal
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fnogaj
fnogaj
Gem3
fnogaj
fnogaj
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lukas jakubsevicius
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fnogaj
fnogaj
Gem3
fnogaj
fnogaj
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Jackie Egas
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Thu Htet Aung
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Jackie Egas
Jackie Egas
Gem7
Jackie Egas
Jackie Egas
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lukas jakubsevicius
lukas jakubsevicius
Gem7
Max
Max
Gem168
kordian kass
kordian kass
Gem76
Rain

Gem310

SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
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Rail Nation

Сергей_Власов avatar

Сергей_Власов

August 7, 2017 at 05:55 PM

Могу я спросить как заработать эти приславутые камни душ если скриншёты с выпониным заданием не принимают, уже 4 раз отсылаю а толку ноль!
Сергей_Власов avatar

Сергей_Власов

August 8, 2017 at 08:45 PM

По КД уже отсылаю скриншёты, откланят суки и всё!
Сергей_Власов avatar

Сергей_Власов

August 9, 2017 at 03:50 AM

Дневник день 7.
Играю уже Rail Nation уже 7 день но задания у меня так и не принемают, буду надеится на лучшее но тучи сгущятся всё гуще и гуще, мой пердак горит и белые ходаки надвегатся, все пути к отстулению отрезаны...
К счастью дверь крепко заперта на засов и еды хватит ещё на пару дней, надеюсь я смогу что-то придумать за это время.
soc_rat avatar

soc_rat

August 12, 2017 at 12:54 PM

Как сделать задание, почему скриншоты отклоняют?
Сергей_Власов avatar

Сергей_Власов

August 12, 2017 at 04:46 PM

Не как везде отклоняют!
sergeyvlasov avatar

sergeyvlasov

August 16, 2017 at 12:16 AM

Аккаут заблокировали потоэтому создал новый.
Хочу рассказать вам о данном с виду при приятном, его система вроде бы понятна, выполняешь задания и получаешь за них камни душ.Камни душ это вроде местной валюты за которую можно обменять на призы. Вы дочитали до того места в котором вам кажется что хвалю данный сайт но это не так. Дело в том за выполнения этих заданий, которых я выполнял больше чем 10 штук так и не смог получить не одного камня душ, а после моих жалоб и комментариев на подлог и мошенничество мой аккаунт был заблокирован а все комментарии удалены пришлось создать новый чтобы всех предупредить.
Slavandiya avatar

Slavandiya

March 1, 2019 at 03:09 PM

что за игра
atonioo avatar

atonioo

March 15, 2019 at 05:11 PM

Хммммм
MilkaBMW2 avatar

MilkaBMW2

March 29, 2019 at 09:46 PM

Привет
_22728 avatar

_22728

May 14, 2019 at 08:39 PM

ПРИВЕТ

Max_bro251 avatar

Max_bro251

May 20, 2019 at 07:22 PM

папщырашладллаоаоаоаааааа
DroArt avatar

DroArt

August 14, 2019 at 05:57 PM

Пгппошот

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