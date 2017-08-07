Дневник день 7. Играю уже Rail Nation уже 7 день но задания у меня так и не принемают, буду надеится на лучшее но тучи сгущятся всё гуще и гуще, мой пердак горит и белые ходаки надвегатся, все пути к отстулению отрезаны... К счастью дверь крепко заперта на засов и еды хватит ещё на пару дней, надеюсь я смогу что-то придумать за это время.

sergeyvlasov

Аккаут заблокировали потоэтому создал новый.

Хочу рассказать вам о данном с виду при приятном, его система вроде бы понятна, выполняешь задания и получаешь за них камни душ.Камни душ это вроде местной валюты за которую можно обменять на призы. Вы дочитали до того места в котором вам кажется что хвалю данный сайт но это не так. Дело в том за выполнения этих заданий, которых я выполнял больше чем 10 штук так и не смог получить не одного камня душ, а после моих жалоб и комментариев на подлог и мошенничество мой аккаунт был заблокирован а все комментарии удалены пришлось создать новый чтобы всех предупредить.

