Оценивание игры Star Trek Online

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Голимая какашка... Играть после недели в нее ваще не хочется особо
По вселенной Стар Трек это лучшая игра на мой взгляд
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