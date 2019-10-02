Насчёт кораблей

Barhutt Как думаете, лучше крейсеры или линкоры?

Mirten попробуй сыграть на обоих классах. Линкоры на начальных уровнях медленные, косоватые. Советую не рашить, а быть рядом с крейсерами, чтобы они ловили эсминцев, которые могут с одного захода вас в порт отправить.

Warnig good game )))1

david_shilov крейсеры

eurostepan2020 Мне очень понравилась игра World of Warships тем, что в игре есть 4 вида кораблей, бои и т.д.

Короче топ игра

Играйте!





vexish я хз. мне игра не очень понравилась. поэтому я не могу сказать. выбери наверное лучше крейсеры

Thunder_Ly хорошая игра





Dark_Dj_ крейсеры лучше на мой взгляд





_37908 Была заблакирвана

kukuruzo878 линкоры круть,авики с эсмами зло...:metal:

hacker_na_privatah Крутоо





Tolaytytyt0 Много багов

rashilov99 Ну Норм так нооо баги есть

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Artem3648r Игра хорошая, и я советую крейсеров.

sodo11111 Не играй

rashilov99 Автор красавчик)я





dolgovski12012009 явотнезна ю