Как думаете, лучше крейсеры или линкоры?
попробуй сыграть на обоих классах. Линкоры на начальных уровнях медленные, косоватые. Советую не рашить, а быть рядом с крейсерами, чтобы они ловили эсминцев, которые могут с одного захода вас в порт отправить.
Мне очень понравилась игра World of Warships тем, что в игре есть 4 вида кораблей, бои и т.д.
Короче топ игра
Играйте!
я хз. мне игра не очень понравилась. поэтому я не могу сказать. выбери наверное лучше крейсеры
крейсеры лучше на мой взгляд
линкоры круть,авики с эсмами зло...:metal:
Ну Норм так нооо баги есть
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Игра хорошая, и я советую крейсеров.
Линкоры черепахи-панцырь твердый,Крейсеры зайцы-шустрые но легко по ушам попадать.