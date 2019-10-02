Rain

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Насчёт кораблей

Barhutt avatar

Barhutt

October 2, 2019 at 02:01 PM

Как думаете, лучше крейсеры или линкоры?
Mirten avatar

Mirten

October 2, 2019 at 07:58 PM

попробуй сыграть на обоих классах. Линкоры на начальных уровнях медленные, косоватые. Советую не рашить, а быть рядом с крейсерами, чтобы они ловили эсминцев, которые могут с одного захода вас в порт отправить.
Warnig avatar

Warnig

October 5, 2019 at 10:09 PM

good game )))1
david_shilov avatar

david_shilov

October 5, 2019 at 10:19 PM

крейсеры
eurostepan2020 avatar

eurostepan2020

October 6, 2019 at 03:43 PM

Мне очень понравилась игра World of Warships тем, что в игре есть 4 вида кораблей, бои и т.д.
Короче топ игра
Играйте!

vexish avatar

vexish

October 10, 2019 at 06:41 PM

я хз. мне игра не очень понравилась. поэтому я не могу сказать. выбери наверное лучше крейсеры
Thunder_Ly avatar

Thunder_Ly

October 21, 2019 at 03:35 PM

хорошая игра

Dark_Dj_ avatar

Dark_Dj_

October 21, 2019 at 07:26 PM

крейсеры лучше на мой взгляд

_37908 avatar

_37908

October 29, 2019 at 12:29 AM

Была заблакирвана
kukuruzo878 avatar

kukuruzo878

October 29, 2019 at 12:37 AM

линкоры круть,авики с эсмами зло...:metal:
hacker_na_privatah avatar

hacker_na_privatah

November 1, 2019 at 03:22 AM

Крутоо

Tolaytytyt0 avatar

Tolaytytyt0

November 1, 2019 at 01:29 PM

Много багов
rashilov99 avatar

rashilov99

November 13, 2019 at 05:23 PM

Ну Норм так нооо баги есть
/
Artem3648r avatar

Artem3648r

November 21, 2019 at 10:53 PM

Игра хорошая, и я советую крейсеров.
sodo11111 avatar

sodo11111

December 17, 2019 at 03:23 PM

Не играй
rashilov99 avatar

rashilov99

December 20, 2019 at 09:51 PM

Автор красавчик)я

dolgovski12012009 avatar

dolgovski12012009

December 21, 2019 at 07:41 PM

явотнезна ю
vano245 avatar

vano245

December 23, 2019 at 04:02 AM

Линкоры черепахи-панцырь твердый,Крейсеры зайцы-шустрые но легко по ушам попадать.
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