Poradnik do gry.

Kondzio21

*wszystkie rady są po różnych updatach* Spis treści: 1. Skille klas 2. Klejnoty dla danych klas 3. Porada na start 4. Ekwipunek 5. Elfy 6. Drzewo świata 7. Lochy 8. Arena 9. Skille (umiejetnosci) 10. Zwierzę, wierzchowie, trening i wiara 11. Codzienne nagrody 1. Skille klasy: Mag: skill po naładowaniu w następnej rundzie atakuje 2 randomowe postacie z przeciwnego teamu. Wojownik: skill po naładowaniu w następnej rundzie atakuje 1 postać przed którą stoi z dużą siłą Łucznik (najlepszy na początek): skill po naładowaniu w następnej rundzie atakuje cały tylni rząd (3 postacie) 2. Klejnoty dla danych klas: Mag: klejnot magiczny atak(zielony) Wojownik: klejnot atak fizyczny (fioletowy) Łucznik: klejnot atak fizyczny (fioletowy) Kapłan: klejnot atak magiczny (zielony), odradzam dawać mu/jej klejnotu na atak krytyczny (ponieważ on na nim/jej nie działa) Klasy dla gracza powinny głównie posiadać klejnoty na atak (co jest podane wyżej) i do tego klejnoty na atak krytyczny. 3. Porada na start: Nie opłaca się używać biletu na 3 dni [VIP'a 3] (na starcie), ponieważ on wam się przyda później jak będziecie mieli dużo pieniędzy itp. (elfy[automatyczne przywołanie]). No chyba że będziecie ładowali hajs w tę grę i dojdziecie sami do [VIP'a 3] który jest na stałe. Polecam też przyinwestować 1.23zl sms na [VIP'a 1] który daje nam sporo ciekawych rzeczy między innymi towarzysza Gujara. 4. Ekwipunek: Na maga jest to oczywiście ubranie a na woja i łucznika zbroja. Najlepszym sposobem jest do 60 lvl zbierać "Smoczy kryształ" by potem zamienić go na eq dla siebie i towarzyszy (całe eq dodaje nam wszystkich bonusów po 1000 i HP 5000[wiec sie oplaca na poczatek]) 5. Elfy: Elfy tak samo jak klejnoty (czyli atak magiczny dla maga i kapłana, a atak fizyczny dla wojownika i łucznika). Najlepiej jest jeśli maksuje (w zależności od LVL i stanu pieniędzy będzie to inaczej) się pierwsze elfy dla siebie potem dopiero dla kompanów. Pierwszy najlepiej maksować atak na swoją postać, potem kryt, obrony i resztę (jeśli wypadnie nam elf złoty z wściekłością to jego maksuje się żeby dawał +50 wściekłości [daje on uaktywnienie skillu]) 5.1. Klasyfikacja elfów: Zielony - najsłabszy dodaje po 30 Doświadczenia elfów Niebieski - dobry, dodaje po 60 doświadczenia elfów Fioletowy - dobry bardziej, dodaje po 120 doświadczenia elfów Złoty - najlepszy, dodaje 240 doświadczenia elfów, absorbuje wszystkie wyżej wymienione elfy. Pomarańczowy - dla zaawansowanych graczy (lvl 80+) (jeśli będzie potrzeba opisze jak je zdobyć itp) 5.2. Absorpcje: Pomarańczowy absorbuje: złoty, fioletowy, niebieski i zielony. Złoty absorbuje: fioletowy, niebieski i zielony Fioletowy absorbuje: niebieski i zielony. Niebieski absorbuje: zielony. Każdy elf absorbuje też Krwawe elfy które dodają po 1200 doświadczenia elfa. (można je zdobyć z eventów, czarnego rynku lub za odbieranie różnych nagród) 6. Drzewo świata: Jest to drzewo które daje nam rózne przedmioty adekwatne do naszego poziomu. Odblokowywuje się na poziomie 55. Nagrody można odbierać co: 1- 5 min. 2- 15 min. 3- 30 min. 4- 45 min 5- 1h. 7. Lochy: Dostępne po ukończeniu początkowych misji lochy są do przechodzenia po poziomach i zbieraniu różnych nagród. Co 10 poziom mamy nagrody specjalne, wszystkie można zobaczyć w opcji "Zasady nagradzania". 8. Arena: Jest to arena gdzie walczymi z innymi graczami na serwerze. Arena drużynowa: Walczymy tam całą drużyną przeciw innej całej drużynie. Arena klasowa: Walczymy tam 1 na 1 z tą samą klasą postaci jaką wybraliśmy na początku gry. 9. Skill (umiejętnosci): Po ulepszaniu skill'a pasywnego wzrasta nam nasz atak adekwatny do postaci. Po ulepszeniu aktywnego skill'a wzrasta nam atak naszego skill'a adekwatnego do postaci. (skill który aktywuje się przy 100 wściekłościach) 10. Zwierzę, wierzchowie, trening i wiara: Dodają nam HP, atak i obronę w zależnosci od stopnia ulepszenia. 11. Codzienne nagrody: Alchemia, daje nam 30000 złota. Dzienna loteria, daje nam codzienną możliwość wylosowania danej rzeczy. Nagrody za obecność w grze, dają nam możliwość odebrania 5 nagród co jakiś czas, daje to też możliwość odbierania innych nagród codziennie. Wszystkie nagrody są pokazane w tej zakładce.