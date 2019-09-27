Rain

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Как вы относитесь к читерам???

ne_patriot avatar

ne_patriot

September 27, 2019 at 02:07 PM

а не читер ли ты, случаем??))
NyashaEpta avatar

NyashaEpta

September 27, 2019 at 11:17 PM

Ну ествественно читеры это плохо, но т.к. я позитивный человек, у меня было множество забавных ситуаций с читерами.
kirikk41203262 avatar

kirikk41203262

September 28, 2019 at 01:46 AM

читеры это говно не умеющее играть и мешающее играть другим

Beka1999 avatar

Beka1999

September 28, 2019 at 12:21 PM

:rage::rage::rage:Яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя неееееееееенааааавииииижуууууу этих говнюков :triumph::triumph::triumph: б чиреры ебанные
alan_wolf avatar

alan_wolf

September 28, 2019 at 08:48 PM

Я к читерам не отношусь.
Но думаю, их надо жалеть - если скила нормально играть нет, пусть хоть так удовольствие получают
yarik_d20 avatar

yarik_d20

September 29, 2019 at 12:50 AM

Не лююблю читерів особливо коли вони сильно паляться а бан получають через рік
le_mod2019 avatar

le_mod2019

September 29, 2019 at 01:12 PM

читеры на самом деле читера=3
le_mod2019 avatar

le_mod2019

September 29, 2019 at 01:12 PM

ауаауауаыаыауау
le_mod2019 avatar

le_mod2019

September 29, 2019 at 01:13 PM

ауауауау
le_mod2019 avatar

le_mod2019

September 29, 2019 at 01:13 PM

ауауауауауа
le_mod2019 avatar

le_mod2019

September 29, 2019 at 01:13 PM

ауауауауауаф20000
le_mod2019 avatar

le_mod2019

September 29, 2019 at 01:13 PM

ауауауауаыавфв
Evnuh avatar

Evnuh

September 29, 2019 at 01:15 PM

Плохо
Ivan2362360 avatar

Ivan2362360

September 29, 2019 at 04:04 PM

Ненавижу их
Rokstap avatar

Rokstap

September 30, 2019 at 06:00 PM

Негативно
teawarriormagicdropru avatar

teawarriormagicdropru

September 30, 2019 at 08:18 PM

Уподы
ProBroNoob_2 avatar

ProBroNoob_2

October 1, 2019 at 12:37 AM

Пускай в чьото другое играют если не могут в кс
BorneoFyddi avatar

BorneoFyddi

October 1, 2019 at 01:03 AM

Читеры-дауны
popravko_alexander avatar

popravko_alexander

October 1, 2019 at 02:19 AM

слабаки, не уверенные в себе, рано или поздно будут наказаны и занесены в бан
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 2, 2019 at 03:26 AM

Большинство людей которым надоедает играть в кс и стараться улучшать свои способности, берут и качают или покупают читы. Таким способом они успокаиваются.
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 2, 2019 at 03:28 AM

И много кто из за этого пригорает и начинает их обзывать 10-ти этажными матами, тем самым принося им удовостьвие. Мне кажется что просто нужно играть дальше и не обращать на таких людей внимания.
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 2, 2019 at 03:30 AM

Вследствии им скорее всего так надоест играть и они опять пойдут пытаться учится играть. Всем удачи! И побольше игр без читеров.
Elidion avatar

Elidion

October 2, 2019 at 07:45 PM

Отрицательно
EgorAlechov avatar

EgorAlechov

October 2, 2019 at 08:49 PM

Я Ненавижу читеров!:rage::rage::rage:
Warnig avatar

Warnig

October 2, 2019 at 10:29 PM

Очень плохоо
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Как вы относитесь к читерам??? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag