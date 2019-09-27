Как вы относитесь к читерам???

ne_patriot а не читер ли ты, случаем??))

NyashaEpta Ну ествественно читеры это плохо, но т.к. я позитивный человек, у меня было множество забавных ситуаций с читерами.

kirikk41203262 читеры это говно не умеющее играть и мешающее играть другим





Beka1999 :rage::rage::rage:Яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя неееееееееенааааавииииижуууууу этих говнюков :triumph::triumph::triumph: б чиреры ебанные

alan_wolf Я к читерам не отношусь.

Но думаю, их надо жалеть - если скила нормально играть нет, пусть хоть так удовольствие получают

yarik_d20 Не лююблю читерів особливо коли вони сильно паляться а бан получають через рік

le_mod2019 читеры на самом деле читера=3

le_mod2019 ауаауауаыаыауау

le_mod2019 ауауауау

le_mod2019 ауауауауауа

le_mod2019 ауауауауауаф20000

le_mod2019 ауауауауаыавфв

Evnuh Плохо

Ivan2362360 Ненавижу их

Rokstap Негативно

teawarriormagicdropru Уподы

ProBroNoob_2 Пускай в чьото другое играют если не могут в кс

BorneoFyddi Читеры-дауны

popravko_alexander слабаки, не уверенные в себе, рано или поздно будут наказаны и занесены в бан



Byblik1337 Большинство людей которым надоедает играть в кс и стараться улучшать свои способности, берут и качают или покупают читы. Таким способом они успокаиваются.

Byblik1337 И много кто из за этого пригорает и начинает их обзывать 10-ти этажными матами, тем самым принося им удовостьвие. Мне кажется что просто нужно играть дальше и не обращать на таких людей внимания.

Byblik1337 Вследствии им скорее всего так надоест играть и они опять пойдут пытаться учится играть. Всем удачи! И побольше игр без читеров.

Elidion Отрицательно

EgorAlechov Я Ненавижу читеров!:rage::rage::rage: