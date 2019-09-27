Как вы относитесь к читерам???

а не читер ли ты, случаем??))
Ну ествественно читеры это плохо, но т.к. я позитивный человек, у меня было множество забавных ситуаций с читерами.
читеры это говно не умеющее играть и мешающее играть другим
:rage::rage::rage:Яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя неееееееееенааааавииииижуууууу этих говнюков :triumph::triumph::triumph: б чиреры ебанные
Я к читерам не отношусь.
Но думаю, их надо жалеть - если скила нормально играть нет, пусть хоть так удовольствие получают
Не лююблю читерів особливо коли вони сильно паляться а бан получають через рік
читеры на самом деле читера=3
Пускай в чьото другое играют если не могут в кс
слабаки, не уверенные в себе, рано или поздно будут наказаны и занесены в бан
Большинство людей которым надоедает играть в кс и стараться улучшать свои способности, берут и качают или покупают читы. Таким способом они успокаиваются.
И много кто из за этого пригорает и начинает их обзывать 10-ти этажными матами, тем самым принося им удовостьвие. Мне кажется что просто нужно играть дальше и не обращать на таких людей внимания.
Вследствии им скорее всего так надоест играть и они опять пойдут пытаться учится играть. Всем удачи! И побольше игр без читеров.
Я Ненавижу читеров!:rage::rage::rage: