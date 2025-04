Ormai basta visitare google trends per vedere che fortnite si trova sotto il 35% dei giocatore attivi, secondo voi morirà presto o durerà per qualche altra season?

Sopravvivra per molto

Dipende se la epic saprà come riportarlo al successo.

Durerà molto ma cadrà come quasi tutti i giochi di moda

potrebbe ma con lo sviluppo da parte dell'epic games forse no

Fortnite secondo me morirà a fine gennaio del 2020

Tonitonno

Fortnite morirà Ma non cosi presto tipo il gennaio 2020 sarà ancora vivo per forza

Secondo me morirà solo se esce un gioco DECENTE