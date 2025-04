miglior modalità?

IceOsha

beh esistono modalità ben fatte come jailbreak(già detto da iTechTV), PhantomForce ed Entry Point (peccato che quest'ultime hanno 1 problema entrambe: 1) PhantomForce ha TROPPE armi rotte (es. i fucili a pompa sono dei cecchini per il range che c'hanno); 2) Entry Point invece è semplicemente in beta, quindi mancano ancora tante cose come mappe, loadouts, etc...)