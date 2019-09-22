АВП топ?

egorfil1123 АВП топ? или нет

egorfil1123 нет или да

BehaYT3 да если руки не из ???? понятно

csgospeedcom8 Если ты умеешь с ней играть,тогда топ :3

serega2131241234 Да пушка от бога, стрелять из авп мозговыеосительно

_35704 да авп топ





m1mbel умеешь с ней играть- будешь топ игроком





MA4002575 Авп всегда топ

grafityvoltbike всегда топ ты шо





grafityvoltbike кстати ку всем





grafityvoltbike ребят у кого какой ник в стиме





grafityvoltbike крч мне дали блок на 30 мин соревновалки в кс го за то что я ливнул





grafityvoltbike лол просто ор и лол и лел

grafityvoltbike кто тоже ржот пишите лел лол крч так дл

Scub Да и нет

RoGhoulGamer Если реакция норм то тебе любая пушка норм будет.



Nikolaio лучшее оружие всех времен

vektor2 если ты умеешь играть с ним,то топ

sascha0321 ДаДа если играть умеешь

deh7783 самый мошьный ствол в игре

deh7783 ствол супер если уметь играть

MAPAT_RP смотря где