да если руки не из ???? понятно
Если ты умеешь с ней играть,тогда топ :3
Да пушка от бога, стрелять из авп мозговыеосительно
умеешь с ней играть- будешь топ игроком
ребят у кого какой ник в стиме
крч мне дали блок на 30 мин соревновалки в кс го за то что я ливнул
лол просто ор и лол и лел
кто тоже ржот пишите лел лол крч так дл
Если реакция норм то тебе любая пушка норм будет.
лучшее оружие всех времен
если ты умеешь играть с ним,то топ
самый мошьный ствол в игре
ствол супер если уметь играть
Да, часто играю с авиком.