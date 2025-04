CZY ZED jest najlepszą postacią na mida

Kacpg

Zed jest silna postacia z kilku powodów:

1. Jest postacia ad czyli nie musi tak naprawde trafiac umiejetnosciami zeby zadawac obrażenia.

2. Jego pasywa ułatwia mu farmienie, czyli łatwy dopływ golda.

3. Ma energie zamiast many, czyli może uzywac umiejetnosci ile mu sie to podoba bez wiekszej kosenkwecji przez co może trzymac sie wiecznie na lane.

4. Walki na linii zedem nie sa trudne wystarczy uzyć w/e/q przeciwnik jest spowolniony i dostaje masywne obrażenia i jeszcze do tego trzeba dodac że jesli ci wejdzie jeszcze electro na przeciwniku to sory śmierć na takie dwa kombo.

5. Jego umt jest unbalanced. Po uzyciu ulta autoatakujesz przeciwnika 2 razy i np jedno q kiedy masz 2 itemy sam ult jest wstanie zadac tyle samo obrazen co podane wczesniej combo.