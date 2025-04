Top de 5 campeones que están rotos

EnmanuelH Para mi los 5 serían: Darius: por su Q y R Jax: bueno de jax no se que decir porque a el no le a quitado por si pega demasiado solo le actualizaron la viabilidad de la E pero cuando esta full build queda roto Maestro yi: pues es obvio que maestro yi tiene su Q tambien la W y su R y cuando esta fedeado no hay quien lo pare y vas a ver una ¡Peeentakill! Vayne: vayne es otra campeona que esta rota y nerfeada y cuando esta rota ni yi puede parar la y si tu team se descuida te sacara una ¡Peeentakill! Illaoi: esta campeona de agua turbias te dejara loco con R y Q y sera mejor que no la fedeen porque tambien te sacara una ¡Peeentakill! Y cuales son tu 5 campeones que están rotos

arnaldo_ivan_kunstek

Aatrox, ahri, akali, fiora y qiyana

Tamers275 Yasuo, Zed, Jax, Nasus y Riven

Sbellnike garen





HuaiquiDiaz Yasuo, Riven, Zed, Maestro Yí y Jax

augusto435 Yasuo,Maestro yi,Garen y Darius

Leuhan Cait, rumble, katarina, yasou, yi

TERMINOOP7 Senna, darius, Cait, yi, riven

Klan_HN mordekaiser,atrox,maestro yi,zed,ekko

lKommando Top lane: Garen. Con los recientes cambios a sus habilidades ha generado un potente cambio en su build, la cual ahora favorece más los objetos de velocidad de ataque y críticos. Tomando en cuenta lo dolorosamente resistente que es Garen de forma natural, nisiquiera tiene que sacar un par de kills para ser un tremendo dolor. Igualmente posee una gran debilidad y es el hecho que si se queda atrás, se queda atrás y nadie lo saca de ahí.

Mid Lane: Sylas. Desde que fue sacado Sylas ha demostrado ser imponente en el carril del medio, poseyendo un kit de habilidades que le permiten ser un duelista por excelencia; Escudos, movilidad, daño de ejecución y recuperación de vida. Lo más desastroso de este personaje es su R, dandole siempre una amplia versatilidad en lo que puede escoger 5 definitivas diferentes del equipo enemigo que mejor se adapten a su situación.

Jungla: Rammus. La pesadilla de todo personaje AD, uno de los tanques que más terror meten al enemigo y por una buena razón. Con suficientes habilidades de control de masa y una habilidad que aumenta de forma absurda su armadura es suficiente para que campeones más débiles como Caitlyn, Jax o Master Yi se piensen dos veces antes de entrar. Tumbar a un Rammus no es para nada un trabajo sencillo.

Support: Pyke. Es simplemente absurdo, reitero que no sé qué diablos le pasaba por la mente a Riot creando a este campeón. ¿Soporte asesino? Pyke es el único soporte con un poder de asesino, sin necesidad de depender del ADC para acabar con la linea enemiga. Pyke posee un daño de estallido tremendo, camuflaje, curación y movilidad. No olvidemos su utilidad en poder generar dinero extra por muerte con su R.

ADC: Draven. Siempre ha habido una regla en LOL, hay un momento donde cada personaje brilla ya sea temprano o luego de un tiempo en el juego. Draven no. Draven posee el mejor juego temprano de TODOS LOS CAMPEONES en el juego con el daño de su Q, y claramente tambien uno de los mejores a etapas grandes de la partida.

nonastico Ni uno está roto, simplemente no saben hacerle counter, saludos

lornot_brs Los mas rotos para mi son Illaoi, mordekaise, Kog maw, Jax, Maestro Yi y Rek sai