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как надо сделать скрин в World of Warships 1 задание

nytelca228 avatar

nytelca228

September 21, 2019 at 08:14 AM

как надо сделать скрин в World of Warships 1 задание
star28 avatar

star28

September 21, 2019 at 02:42 PM

Мне тоже интересно. Никак не хотят принимать!
star28 avatar

star28

September 21, 2019 at 02:44 PM

Поделитесь опытом)
dandarek avatar

dandarek

September 21, 2019 at 02:46 PM

Присоединяюсь к вопросу
Mirten avatar

Mirten

September 21, 2019 at 03:05 PM

Выйгрываешь бой на корабле и, когда бой заканчивается, появляется статистика(сколько урона и денег ты получил), вот ее скринишь.
mr_quicksilver avatar

mr_quicksilver

September 21, 2019 at 06:52 PM

тоесть скрин с короблём 2 уровня не нужен?
Krokodilchikpyk avatar

Krokodilchikpyk

September 22, 2019 at 12:37 AM

Я не знаю как вы меня зовут и как вы меня зовут
Ivan1576 avatar

Ivan1576

September 25, 2019 at 07:10 PM

скринь выиграний бой (это сейчас такое задание) XD
BLIN41IK25 avatar

BLIN41IK25

September 25, 2019 at 07:17 PM

А интересно можно просто сфоткать на телеф и перекинуть эту фотку?
Kak1xa avatar

Kak1xa

October 2, 2019 at 07:48 PM

Топп
Mirten avatar

Mirten

October 2, 2019 at 07:55 PM

на телефон? Сомневаюсь, что примут. А что кнопка PrtScrn потерялась?
tricky_heystr avatar

tricky_heystr

October 6, 2019 at 10:42 PM

не принимают по скольку считают что акк не новый,а я до этого в World of Warships не играл,что писать в ТХ?

debiltypoi avatar

debiltypoi

October 7, 2019 at 02:59 PM

кто знает я тоже нет
KrakeH avatar

KrakeH

October 9, 2019 at 12:28 PM

Насколько я понимаю - ПКМ по кнопке "Играть бесплатно" - открыть во вкладке Инкогнито. Никнейм в картохе должен быть почти идентичен вашему на геймхаге, если занят - припишите циферку, буковку в конце.
teawarriormagicdropru avatar

teawarriormagicdropru

October 9, 2019 at 03:34 PM

Правильно
olexandr_tarasenden avatar

olexandr_tarasenden

September 29, 2021 at 08:25 PM

я думаю що треба просто помістити виіграно боїв що в ігре і акаунт і все. НАДІЮСЯ.
lolotrek1248541 avatar

lolotrek1248541

November 13, 2021 at 06:31 PM

игра детства
AMIRUS329647 avatar

AMIRUS329647

February 9, 2022 at 03:49 AM

Молча
YURITIGER avatar

YURITIGER

March 27, 2022 at 09:52 PM

легко
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как надо сделать скрин в World of Warships 1 задание - World of Warships Forum on Gamehag