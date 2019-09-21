как надо сделать скрин в World of Warships 1 задание

nytelca228 как надо сделать скрин в World of Warships 1 задание

star28 Мне тоже интересно. Никак не хотят принимать!

star28 Поделитесь опытом)

dandarek Присоединяюсь к вопросу



Mirten Выйгрываешь бой на корабле и, когда бой заканчивается, появляется статистика(сколько урона и денег ты получил), вот ее скринишь.

mr_quicksilver тоесть скрин с короблём 2 уровня не нужен?

Krokodilchikpyk Я не знаю как вы меня зовут и как вы меня зовут

Ivan1576 скринь выиграний бой (это сейчас такое задание) XD

BLIN41IK25 А интересно можно просто сфоткать на телеф и перекинуть эту фотку?

Kak1xa Топп

Mirten на телефон? Сомневаюсь, что примут. А что кнопка PrtScrn потерялась?

tricky_heystr не принимают по скольку считают что акк не новый,а я до этого в World of Warships не играл,что писать в ТХ?





debiltypoi кто знает я тоже нет



KrakeH Насколько я понимаю - ПКМ по кнопке "Играть бесплатно" - открыть во вкладке Инкогнито. Никнейм в картохе должен быть почти идентичен вашему на геймхаге, если занят - припишите циферку, буковку в конце.

teawarriormagicdropru Правильно

olexandr_tarasenden я думаю що треба просто помістити виіграно боїв що в ігре і акаунт і все. НАДІЮСЯ.

lolotrek1248541 игра детства

AMIRUS329647 Молча