Psot11

theme park tycoon 2 - gra na roblox w której masz za zadanie zrobić jak najlepszy lunapark możesz budować : wodne atrakcje np.zjeżdzalnie wodne,pływanie łódką łabędziem .można terz budować roler coastery . i diabelskie młyny,kawiarnie itp. a jeżeli już to zbudujesz to można to przetestować. (UWAGA od niektórych żeczy może się kręcić w głowie)