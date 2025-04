Hat von euch auch keiner mehr lust?

hallo liebe Gamer-freunde!wer von euch ist 18 oder älter und hätte Lust beim Beta-Test für eine kleine Gaming-Firma in Berlin mit zu machen ? Kingsleague ist ein Start up aus berlin und wir sind gerade dabei eine Plattform auf zu bauen auf der Spieler der Spiele Fifa und Fortnite weltweit gegeneinander um echtes Geld spielen können, das Prinzip funktioniert folgender Maßen:User werden von uns gematched und machen unteriendader einen Spieleinsatz aus ( In der Testphase spielt man natürlich ohne Risiko Geld zu verlieren) - Wer dann mehr Tore schießt bzw mehr Kills erzielt gewinnt den Einsatz.klingt das interessant ? Dann melde dich gerne bei uns - am besten über Instagram (@kingsleagueapp) oder schreibt uns einfach eine Mail ( [email protected] [email protected] ) mit eurem vor und Nachnamen und einer Info darüber welches Spiel ihr spielt.Die Testphase startet in voraussichtlich 2 Wochen, alle Teilnehmer bekommen dann nochmal eine MAil von uns mit einer Anleitung, Gutscheincodes und allen Informationen die ihr über uns braucht! Wir freuen uns auf euch!!!