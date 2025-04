Denetrol

Bonjour j'ai un probleme enfaite il faut faire 5 victoires et je l'ai ai faites donc j'ai envoyer une capture d'écran et j'ai envoyer 2 fois mais elle est toujours refusé car ils disent de faire correctement la quete donc je vais voir Misty et elle m'a dit Make sure you correctly finished the task and send us new screenshot. Et sur Gamehag j'ai que un compte et Gamehag et j'ai bien été inscrit sur le lien de Gamehag et mon pseudo est le meme que sur War Thunder . Sur le jeu j'ai cliquer sur mon profil et on peut voir le nombre de victoire donc j'ai fait une capture d'écran mais on me refuse toujours. donc svp aidez moi