No jugar mucho, jugar cuando tienes ganas y concentrandote, no es lo mismo 20 en modo automatico que 3 en la que diste todo y aprendiste o ganaste.

El juego está bastante bien, lo malo es que los rioters nunca escuchan a su comunidad, creo que por ese lado deberian mejorar bastante. Dejando eso de lado, la gente que lo juega es bastante toxica, bueno, hay juegos arruinados por esa gente (Overwatch, CS GO, Paladins) Ojo que no tda la gente es toxica. Cabe destacar que los creadores de contenidos (Cosplayers, Creadores de Fan Arts, etc) son bastantes y se aprecia ese tipo de contenido.

Para mejorar solo debes jugar con cabeza no pushear sin sentido aprender cuando pushear o no cuando gankear como congelar la linea en que situaciones

yorujan

bueno si eres malo ne legue of legend pss tranquilo yo tambien soy malo lo que para aprender a mejorar primero tienes que farmear a lo pro no se como lo hacen pero es super sencillo ayudar al compañero y tambien aprenderse cuales items hay que darle al jugador si no saben que items darle puedes tambien descargar un programa llamado championify buscalo es muy efectivo a la hora de jugar lol por preguntan no es un hack solamente es una guia de que items puedes darle a tu personaje para poder subirlo rapido y mejorarlo