Ken
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Demonek_YT
Demonek_YT
Gem28
Ken
Ken
Gem50
batistalesbia96
batistalesbia96
Gem231
Rain

Gem111

unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconhanfred: prime opinion works
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Открывали ли вы кейсы?

viter avatar

viter

September 1, 2019 at 05:36 AM

Если да, то что получили?
ARTEMDEEV007 avatar

ARTEMDEEV007

September 1, 2019 at 06:08 AM

открывал выпала херня
freedko avatar

freedko

September 1, 2019 at 09:12 PM

пару раз, из интереса..средненькой ценности выпало, не окупилось
G0HD0H avatar

G0HD0H

September 1, 2019 at 10:22 PM

Да словил м4а1с сайрекс и авапа бог червей
Maiky1996 avatar

Maiky1996

September 2, 2019 at 11:55 PM

Ниразу не открывал
666fighter777 avatar

666fighter777

September 3, 2019 at 03:55 AM

Один раз открывал. В 2016 году, если не ошибаюсь. Выпала ак-47 закалка, немного окупился
Toliq avatar

Toliq

September 3, 2019 at 09:58 AM

Недавно открыл два первых кейса, выбил глок статрэк оксидное пламя за 200р и ширпик за 8р
NIK1978 avatar

NIK1978

September 3, 2019 at 07:25 PM

Само собой, но выпадало полное г., армейского качества.
Ladmak1234 avatar

Ladmak1234

September 5, 2019 at 12:47 PM

Открывал выпала фигня армейского качества
Kamidzu9rt avatar

Kamidzu9rt

September 5, 2019 at 10:18 PM

Никогда не открывал кейсы ксго
Dgdgdhdhjf avatar

Dgdgdhdhjf

September 5, 2019 at 11:36 PM

bxhxhkxydndjxhdjhxbxixhdnxhnxhxbxncvxnhxnsjxbxnhxvxnxhxbxbxbnx некогда раратата
solomon_mendelson avatar

solomon_mendelson

September 6, 2019 at 10:46 AM

Да не выпал нож
eyver avatar

eyver

September 6, 2019 at 08:34 PM

да, только - бабло
ogl3 avatar

ogl3

September 7, 2019 at 03:09 PM

Да,но ничего интересного
MarkCen avatar

MarkCen

September 7, 2019 at 08:47 PM

Нет не хочу
MarkCen avatar

MarkCen

September 7, 2019 at 08:50 PM

Говно выпадает и так
DragonDiablo avatar

DragonDiablo

September 8, 2019 at 02:21 AM

Только на сайтах, а в кс го не чего не выпадает
wandbetgar avatar

wandbetgar

September 8, 2019 at 01:10 PM

Ток на телефоне, там они бесплатные XD
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Открывали ли вы кейсы? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag