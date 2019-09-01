Открывали ли вы кейсы?

viter Если да, то что получили?

ARTEMDEEV007 открывал выпала херня

freedko пару раз, из интереса..средненькой ценности выпало, не окупилось

G0HD0H Да словил м4а1с сайрекс и авапа бог червей

Maiky1996 Ниразу не открывал

666fighter777 Один раз открывал. В 2016 году, если не ошибаюсь. Выпала ак-47 закалка, немного окупился

Toliq Недавно открыл два первых кейса, выбил глок статрэк оксидное пламя за 200р и ширпик за 8р

NIK1978 Само собой, но выпадало полное г., армейского качества.



Ladmak1234 Открывал выпала фигня армейского качества

Kamidzu9rt Никогда не открывал кейсы ксго

Dgdgdhdhjf bxhxhkxydndjxhdjhxbxixhdnxhnxhxbxncvxnhxnsjxbxnhxvxnxhxbxbxbnx некогда раратата

solomon_mendelson Да не выпал нож



eyver да, только - бабло

ogl3 Да,но ничего интересного

MarkCen Нет не хочу

MarkCen Говно выпадает и так

DragonDiablo Только на сайтах, а в кс го не чего не выпадает