Открывали ли вы кейсы?

Если да, то что получили?
пару раз, из интереса..средненькой ценности выпало, не окупилось
Да словил м4а1с сайрекс и авапа бог червей
Один раз открывал. В 2016 году, если не ошибаюсь. Выпала ак-47 закалка, немного окупился
Недавно открыл два первых кейса, выбил глок статрэк оксидное пламя за 200р и ширпик за 8р
Само собой, но выпадало полное г., армейского качества.
Открывал выпала фигня армейского качества
Никогда не открывал кейсы ксго
bxhxhkxydndjxhdjhxbxixhdnxhnxhxbxncvxnhxnsjxbxnhxvxnxhxbxbxbnx некогда раратата
Только на сайтах, а в кс го не чего не выпадает
Ток на телефоне, там они бесплатные XD