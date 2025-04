Cuanto robux han comprados chicos?

marco75421 Cuantos robux han comprados, yo estoy intentando pasar al nivel 3 alguien me ayuda me sale solicitar activacion alguien me dice gracias

MelodyTG Ninguno 7u7

asalgamer pues yo ahora ninguno pero prara subir de nivel mas rapido es comentando articulos y fooro solo lo puedes hacer 5 veces

marco75421 y porque me aparece solicitar activacion en comprar robux alguien sabe

marco75421 hay alguien hayyyy

Grin822 0 porque soy pobre

Jon4nathan_Vivas Yo no he comprado robux me los he ganado en gainrobux rocash y gamehag XD

marco75421 bueno quisiera ya estar en nivel 3 apenaas llevo 47% y tengo 500 gemas

alejandro554 pues yo ahora ninguno pero prara subir de nivel mas rapido es comentando articulos y fooro solo lo puedes hacer 5 veces

marco75421 diario o que





supermeeex yo no e comprado robux nunca

marco75421 y cuantas gemas llevn

Desposet me lo compre 40 veces y todavia tengo siguendo 1 ;_;

aleeee1234567 yo no e comprado robux y tampoco no pienso gastar dinero en un juego que bueno todo juego es pasajero y no creo que lo juegue tanto tiempo mas como para comprar robux

LauC23 por ahora ninguno

Mininus moommomoomommomomommomomomomoommomomomomoom robux





agentehorse com 35 o mas,solo lo gaste e ropa q no uso :v

SupremeDeloGames La verdad no se si sea comprar robux pero creo que contaria por que a la final me dan robux, compre el tbc por 2 meses y pues si recomiendo comprar alguna membresia en vez de robux por que comprando una membresia se obtiene mas robux por menos dinero literalmente 450 robux por cada 2 semanas solamente con el builders club basico por 5$ mensuales

luisES963 51 hasta ahora

random_lettuce Lo Mas Que Me He Comprado Son 1,700 Robux.

Chicapurpura yo por ahora aqui no he comprado robux por que no estoy en el nivel 3:sob::sob:

marco75421 yo tengo 70 robux en la cuenta

Mecanicbaird 0, soy pobre... Por algo ando en gamehag xd

Gameplays2 yo me comprado los 5 euros del paquete inicial 400