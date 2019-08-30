Как повысить ФПС?

если что то команда просто уберёт микро фризы но фпс поднимет гдето на 4 или 5 кадров
Понизить разрешение экрана, и уровень графики, это же очевидно!
Там есть прога которая типо сжимает текстуры , погугли
Снизи текстуры.далие скочаи инвидео програму там оптимизируй +30 фпс точно
сделай спецэффекты похуже(графику),это уменьшит нагрузку на пк
Понизить разрешение экрана, и уровень графики, это же очевидно!
Разрешение экрана поменяй, ну и графон убавь. Всё. Больше вариков нету
пппппппааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
апапапапаппапапапапапапаапапапапааппаппппапапапапапаап
вроде моды есть и команды которые повышают фпс либо понизь настройки
Графику на минимум, также в консоли можно добавить настройки некоторых параметров...
новая видяха да и мать так что железо меняй
или правда комунибудь отсосать за комп
бесплатно врядки кто подгонит