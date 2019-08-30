Как повысить ФПС?

viter Кроме покупки нового ПК)

KD1029 cl_maxfps 999

DastiN_19 если что то команда просто уберёт микро фризы но фпс поднимет гдето на 4 или 5 кадров





NIK1978 Купить новый компьютер.



shkip3r Понизить разрешение экрана, и уровень графики, это же очевидно!



Ninja_Ninja Там есть прога которая типо сжимает текстуры , погугли

xeddok Снизи текстуры.далие скочаи инвидео програму там оптимизируй +30 фпс точно

Usedr сделай спецэффекты похуже(графику),это уменьшит нагрузку на пк

Denis_cat_tim Крутая игра





TheDragonNight Никто не знает

mark12401240 Понизить разрешение экрана, и уровень графики, это же очевидно!

dimastuy отсосать хуй

wandbetgar Разрешение экрана поменяй, ну и графон убавь. Всё. Больше вариков нету

1005002 в ютубе посмотри)

vanatolstenko567 я крутой

vanatolstenko567 пппппппааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

vanatolstenko567 апапапапаппапапапапапапаапапапапааппаппппапапапапапаап

leonoon вроде моды есть и команды которые повышают фпс либо понизь настройки

eyver новый комп

Kolya_Viero новый компухтер в помощь



Cooljack9669 Графику на минимум, также в консоли можно добавить настройки некоторых параметров...

Burnout купи новое железо

Ksusha41203 новая видяха да и мать так что железо меняй

Ksusha41203 или правда комунибудь отсосать за комп