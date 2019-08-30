Rain

Gem106

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Как повысить ФПС?

viter avatar

viter

August 30, 2019 at 10:37 PM

Кроме покупки нового ПК)
KD1029 avatar

KD1029

August 30, 2019 at 11:36 PM

cl_maxfps 999
DastiN_19 avatar

DastiN_19

August 31, 2019 at 11:00 AM

если что то команда просто уберёт микро фризы но фпс поднимет гдето на 4 или 5 кадров

NIK1978 avatar

NIK1978

August 31, 2019 at 11:42 AM

Купить новый компьютер.
shkip3r avatar

shkip3r

August 31, 2019 at 02:59 PM

Понизить разрешение экрана, и уровень графики, это же очевидно!
Ninja_Ninja avatar

Ninja_Ninja

August 31, 2019 at 04:18 PM

Там есть прога которая типо сжимает текстуры , погугли
xeddok avatar

xeddok

August 31, 2019 at 11:24 PM

Снизи текстуры.далие скочаи инвидео програму там оптимизируй +30 фпс точно
Usedr avatar

Usedr

September 8, 2019 at 04:54 PM

сделай спецэффекты похуже(графику),это уменьшит нагрузку на пк
Denis_cat_tim avatar

Denis_cat_tim

September 8, 2019 at 05:07 PM

Крутая игра

TheDragonNight avatar

TheDragonNight

September 8, 2019 at 05:10 PM

Никто не знает
mark12401240 avatar

mark12401240

September 9, 2019 at 12:05 AM

Понизить разрешение экрана, и уровень графики, это же очевидно!
dimastuy avatar

dimastuy

September 9, 2019 at 12:57 AM

отсосать хуй
wandbetgar avatar

wandbetgar

September 9, 2019 at 10:24 AM

Разрешение экрана поменяй, ну и графон убавь. Всё. Больше вариков нету
1005002 avatar

1005002

September 9, 2019 at 04:16 PM

в ютубе посмотри)
vanatolstenko567 avatar

vanatolstenko567

September 9, 2019 at 07:00 PM

я крутой
vanatolstenko567 avatar

vanatolstenko567

September 9, 2019 at 07:00 PM

пппппппааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
vanatolstenko567 avatar

vanatolstenko567

September 9, 2019 at 07:00 PM

апапапапаппапапапапапапаапапапапааппаппппапапапапапаап
leonoon avatar

leonoon

September 10, 2019 at 12:24 AM

вроде моды есть и команды которые повышают фпс либо понизь настройки
eyver avatar

eyver

September 10, 2019 at 05:38 PM

новый комп
Kolya_Viero avatar

Kolya_Viero

September 10, 2019 at 07:28 PM

новый компухтер в помощь
Cooljack9669 avatar

Cooljack9669

September 10, 2019 at 10:53 PM

Графику на минимум, также в консоли можно добавить настройки некоторых параметров...
Burnout avatar

Burnout

September 12, 2019 at 10:43 PM

купи новое железо
Ksusha41203 avatar

Ksusha41203

September 13, 2019 at 09:53 AM

новая видяха да и мать так что железо меняй
Ksusha41203 avatar

Ksusha41203

September 13, 2019 at 09:54 AM

или правда комунибудь отсосать за комп
Ksusha41203 avatar

Ksusha41203

September 13, 2019 at 09:54 AM

бесплатно врядки кто подгонит
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Как повысить ФПС? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag