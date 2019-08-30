Хорошо ли это что кс стала бесплатной?

Нет ,много читаков и детей залетело
Палка о двух концах. С одно стороны теперь не надо тратить 400 руб, ведь прайм активируется спустя где-то полгода, с другой стороны теперь читерам нужно всего лишь создать новый аккаунт, чтобы отравлять жизнь другим.
Читеров больше и эио плохо
Плохо играть нормально тстало не возможно
Нет, это повысило численность игроков, но сказалось на качестве игры
полностью согласен, читаков просто навалом стало
Читеры, школьники, масса аккаунтов у всех
ООООООООООЧЕНЬ И ООООООЧЕНЬ ПЛООООООООООХО!!!!!!!!!!!
кнш плохо читеров развелось