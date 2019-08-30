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Rain

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unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
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unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
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Хорошо ли это что кс стала бесплатной?

myhikka avatar

myhikka

August 30, 2019 at 02:36 AM

Кс бесплатная
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

August 30, 2019 at 08:53 AM

Нет ,много читаков и детей залетело
CHEST avatar

CHEST

August 30, 2019 at 12:09 PM

Палка о двух концах. С одно стороны теперь не надо тратить 400 руб, ведь прайм активируется спустя где-то полгода, с другой стороны теперь читерам нужно всего лишь создать новый аккаунт, чтобы отравлять жизнь другим.
1005002 avatar

1005002

September 1, 2019 at 12:53 PM

Читеров больше и эио плохо
MidorimShin avatar

MidorimShin

September 2, 2019 at 09:12 PM

Плохо играть нормально тстало не возможно
Maiky1996 avatar

Maiky1996

September 2, 2019 at 11:53 PM

Нет, это повысило численность игроков, но сказалось на качестве игры
T26T4 avatar

T26T4

September 2, 2019 at 11:57 PM

(((

LiL_Side avatar

LiL_Side

September 3, 2019 at 02:17 AM

(‘...57!
grey_greyski avatar

grey_greyski

September 3, 2019 at 03:25 AM

Не очень,читаков много
Toliq avatar

Toliq

September 3, 2019 at 10:00 AM

полностью согласен, читаков просто навалом стало
vir2aLchik avatar

vir2aLchik

September 4, 2019 at 02:02 PM

Ооооочень плохо
vir2aLchik avatar

vir2aLchik

September 4, 2019 at 02:02 PM

Читеры, школьники, масса аккаунтов у всех
im_a_muhfucking_starfish avatar

im_a_muhfucking_starfish

September 4, 2019 at 04:01 PM

Дохера школоты!
im_a_muhfucking_starfish avatar

im_a_muhfucking_starfish

September 4, 2019 at 04:02 PM

и Бомжей
eyver avatar

eyver

September 4, 2019 at 05:20 PM

нет конечно
NIK1978 avatar

NIK1978

September 4, 2019 at 07:27 PM

Нт, это отвратительно.
Not_Difficult avatar

Not_Difficult

September 4, 2019 at 08:01 PM

ООООООООООЧЕНЬ И ООООООЧЕНЬ ПЛООООООООООХО!!!!!!!!!!!
Qaseke avatar

Qaseke

September 4, 2019 at 09:17 PM

плохо плохо и плохо
d3cim8 avatar

d3cim8

September 5, 2019 at 09:23 PM

кнш плохо читеров развелось
Kamidzu9rt avatar

Kamidzu9rt

September 5, 2019 at 10:15 PM

Я считаю что это хорошо
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Хорошо ли это что кс стала бесплатной? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag