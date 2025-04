me encanto deverdad dejen uun buen like

gadodalai

PLAYERUNKNOWN'S VS FORTNITE

Jon4nathan_VivasJon4nathan_VivasJon4nathan_Vivas badge

en mi opinion prefiero fortnite



29 AGOSTO 2019 19:46 2269





dark_blade1dark_blade1dark_blade1 badge

comparto tu opinion sin embargo tenemos que rescatar la calidad realista de pucb.



30 AGOSTO 2019 03:57 2269





narurapnarurapnarurap badge

pugb es muy realista es lo bueno de ese juego



30 AGOSTO 2019 06:49 2269





SiwarDianaSiwarDianaSiwarDiana badge

me encanto deverdad dejen uun buen like



30 AGOSTO 2019 18:44 2269





valentinlitman06valentinlitman06valentinlitman06 badge

esta muyyyyyyyyyyyy vuenooo perros



30 AGOSTO 2019 18:46 2269





benjayagamibenjayagamibenjayagami badge

yo prefiero el pubg por la razon es mas realizta y fornai futurita



31 AGOSTO 2019 09:20 2269





MistyMisty





JonathanCR24JonathanCR24JonathanCR24 badge

Si en un enfrentamiento NO TE GUSTA que te maten rapido pues EL FORNITE es tu juego debido a su escudo, ademas de su creacion de herramientas para cubrirte en cualquier momento.

Ahora el PUBG es mucho mas realista ya que de unos cuantos balazos te matan, el daño es rapido y el sigilo es importante al andar por campo libre , recurriendo a la necesidad de estar cerca de alguna proteccion vigilando tu alrededor



1 SEPTIEMBRE 2019 03:42 2269