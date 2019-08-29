Стоит ли играть в Rift?

_Gladiator_ Оставьте свой комментарий об игре

RECF5445 чо за игра ааааааааааааааа

RECF5445 скажи мнееееееееееееееееееееееееее

RECF5445 ты гари потр ае





RECF5445 аджрждржржржржржргьнг

RECF5445 ргьплапр гпаврвача тв т

RECF5445 нелаьжпрбнхгърбж.нпхъмсхжь

эжю.

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FunnyNoBunny наверное я хз я просто лвл повышаю, но думаю да или нет или да или нет?

VEDERNIKOV2005 аверное я хз я просто лвл повышаю, но думаю да или нет или да или нет?

catoeeuj по желанию

Rilik01 ну поиграй и решил стоит или нет, игра на любителя на мой взгляд

csgonet_krisa нуууу на любителя . мне лично не понравилось (слишком нудно ) но у кого много времени тем может понравиться

Belo4ka2280511 Попробовать стоит