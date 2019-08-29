Rain

Gem106

unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem50 from the Rain.
unranked rank iconBlue Master (Türkçe): wwwww
novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
apprentice rank iconthe future: koe
apprentice rank iconthe future: loul
unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
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Стоит ли играть в Rift?

_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

August 29, 2019 at 04:40 PM

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RECF5445 avatar

RECF5445

September 4, 2019 at 05:54 PM

чо за игра ааааааааааааааа
RECF5445 avatar

RECF5445

September 4, 2019 at 05:54 PM

скажи мнееееееееееееееееееееееееее
RECF5445 avatar

RECF5445

September 4, 2019 at 05:54 PM

ты гари потр ае

RECF5445 avatar

RECF5445

September 4, 2019 at 05:55 PM

аджрждржржржржржргьнг
RECF5445 avatar

RECF5445

September 4, 2019 at 05:55 PM

ргьплапр гпаврвача тв т
RECF5445 avatar

RECF5445

September 4, 2019 at 05:55 PM

нелаьжпрбнхгърбж.нпхъмсхжь
эжю.
э5нвдюгьждггюьгждьгжд
FunnyNoBunny avatar

FunnyNoBunny

April 9, 2020 at 11:44 PM

наверное я хз я просто лвл повышаю, но думаю да или нет или да или нет?
VEDERNIKOV2005 avatar

VEDERNIKOV2005

April 22, 2020 at 11:50 AM

аверное я хз я просто лвл повышаю, но думаю да или нет или да или нет?
catoeeuj avatar

catoeeuj

October 26, 2020 at 12:48 PM

по желанию
Rilik01 avatar

Rilik01

November 14, 2020 at 08:43 PM

ну поиграй и решил стоит или нет, игра на любителя на мой взгляд
csgonet_krisa avatar

csgonet_krisa

November 21, 2020 at 07:43 PM

нуууу на любителя . мне лично не понравилось (слишком нудно ) но у кого много времени тем может понравиться
Belo4ka2280511 avatar

Belo4ka2280511

November 21, 2020 at 08:51 PM

Попробовать стоит
halloloxi avatar

halloloxi

January 19, 2021 at 07:44 PM

Для кого как, мне лично понравилось, но игра довольно увлекательная (Моё мнение)
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Стоит ли играть в Rift? - Rift Forum on Gamehag