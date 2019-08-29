Стоит ли играть в Rift?

Оставьте свой комментарий об игре
чо за игра ааааааааааааааа
скажи мнееееееееееееееееееееееееее
нелаьжпрбнхгърбж.нпхъмсхжь
эжю.
э5нвдюгьждггюьгждьгжд
наверное я хз я просто лвл повышаю, но думаю да или нет или да или нет?
аверное я хз я просто лвл повышаю, но думаю да или нет или да или нет?
ну поиграй и решил стоит или нет, игра на любителя на мой взгляд
нуууу на любителя . мне лично не понравилось (слишком нудно ) но у кого много времени тем может понравиться
Для кого как, мне лично понравилось, но игра довольно увлекательная (Моё мнение)