Que piensan si Roblox sale un unas gafas de realidad virtual

no lose no tendria sentido por que es un juego

pues no sabesmos tendrian que sacar algo para probarlo

seri loco depende de el juego por ejemplo flee the facility seria epico pero meepcity no se seria raro

pues no lo se pero seria increible

Uff seria algo caro pero me lo compraria y jugara de esa manera aunque el sentido de juego seria raro

ay no se seria raro

no seria tan raro

mmmm no lo se puede que si este bien y puede que no

Sería bacán ya que así se pudiera jugar de distintas formas pero no que el juego se base solo en eso

dumbreiko

Diría que no sería buena idea. No es porque quiera que roblox siguiese como si fuera siempre lo mismo, sino es que es común que roblox no ejecute bien las ideas, porque siempre hay alguna queja que derrumba por completo nuevas creaciones. Con que hayan algunos juegos que sean referidos a la realidad virtual esta bien.