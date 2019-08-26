Ken
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Ken
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nicolhasandres13
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Ken
Ken
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Ken
Ken
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nolendex9
nolendex9
Gem63
Ken
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Gem439
nolendex9
nolendex9
Gem24
kakestamp
kakestamp
Gem40
Hamazaki1991
Hamazaki1991
Gem140
robertvalerymies
robertvalerymies
Gem3,080
Rain

Gem101

SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem50 from the Rain.
unranked rank iconBlue Master (Türkçe): wwwww
novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
apprentice rank iconthe future: koe
apprentice rank iconthe future: loul
unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
unranked rank iconyonas Mesrar: salut
unranked rank iconSteven Matheus: Olá
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Игра, в которую ты хочешь поиграть доступна только на персональном компьютере.

xIdocIx avatar

xIdocIx

August 26, 2019 at 08:18 PM

Пишет: "Игра, в которую ты хочешь поиграть доступна только на персональном компьютере." Захожу с пк, и мне выдает, что игра для андройда или айфона. Ввожу ссылку данную в телефоне в гугл. Мне перекидывает просто на главную страницу сайта. Что делать? Я уже маюсь 2 час. Подскажите пожалуйста.
xIdocIx avatar

xIdocIx

August 26, 2019 at 08:23 PM

Суть оказалась проста, нужно, только перейдя по ссылке, подождать, буквально, минуты 3-5.
KeerealYo avatar

KeerealYo

August 27, 2019 at 08:34 PM

На самом деле всё ещё проще - надо былло сразу забить на это дело, а так кучу времени потратишь, а потом будешь в тех. поддержку месяц долбиться, чтобы приняли задание
Rokopopop avatar

Rokopopop

April 26, 2020 at 01:56 PM

я вообще хз что вы пишите
Racehh avatar

Racehh

April 26, 2020 at 03:15 PM

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