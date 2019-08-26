Игра, в которую ты хочешь поиграть доступна только на персональном компьютере.

xIdocIx Пишет: "Игра, в которую ты хочешь поиграть доступна только на персональном компьютере." Захожу с пк, и мне выдает, что игра для андройда или айфона. Ввожу ссылку данную в телефоне в гугл. Мне перекидывает просто на главную страницу сайта. Что делать? Я уже маюсь 2 час. Подскажите пожалуйста.

xIdocIx Суть оказалась проста, нужно, только перейдя по ссылке, подождать, буквально, минуты 3-5.

KeerealYo На самом деле всё ещё проще - надо былло сразу забить на это дело, а так кучу времени потратишь, а потом будешь в тех. поддержку месяц долбиться, чтобы приняли задание

Rokopopop я вообще хз что вы пишите