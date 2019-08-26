ваше мнение на эту игру

Игра супер, рублюсь с друзьями
Топ игруля я сам не свой уогда играю
Игра хорошая, плохого ничего не могу говорить о ней, но с заданиями херня полная, не принимают задания ублюдки!!! Ни с скрином профиля ни с скрином достижений, а 15 побед есть.... Так бесит этот сайт, нельзя связаться с тех.поддержкой потому что они ленивые и не хотят отвечать и помогать тем кто приносят им деньги (это все кто пользуется сайтом и зарабатывает им деньги).
Всем привет меня зовут Матвей давайте встретимся!!
игра понравилась, но задолбала дрочка
Игра впринципе неплохая,можете попробывать поиграть с заданием, а если потом понравится то просто продолжить катать в эту неплхую игру:grinning:
если кто любит играть конструктор то вам точно понравится игра