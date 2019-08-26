ваше мнение на эту игру

SaNyoKing

Игра хорошая, плохого ничего не могу говорить о ней, но с заданиями херня полная, не принимают задания ублюдки!!! Ни с скрином профиля ни с скрином достижений, а 15 побед есть.... Так бесит этот сайт, нельзя связаться с тех.поддержкой потому что они ленивые и не хотят отвечать и помогать тем кто приносят им деньги (это все кто пользуется сайтом и зарабатывает им деньги).