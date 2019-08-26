Rain

Gem0

SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem50 from the Rain.
unranked rank iconBlue Master (Türkçe): wwwww
novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
apprentice rank iconthe future: koe
apprentice rank iconthe future: loul
unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
unranked rank iconyonas Mesrar: salut
unranked rank iconSteven Matheus: Olá
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29

0/160

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ваше мнение на эту игру

TheLionAry avatar

TheLionAry

August 26, 2019 at 12:25 PM

скажите плз))))
vlad_205 avatar

vlad_205

August 26, 2019 at 01:08 PM

Игра супер, рублюсь с друзьями
Arkomen avatar

Arkomen

August 27, 2019 at 11:24 PM

Топ игруля я сам не свой уогда играю
SaNyoKing avatar

SaNyoKing

August 29, 2019 at 06:42 AM

Игра хорошая, плохого ничего не могу говорить о ней, но с заданиями херня полная, не принимают задания ублюдки!!! Ни с скрином профиля ни с скрином достижений, а 15 побед есть.... Так бесит этот сайт, нельзя связаться с тех.поддержкой потому что они ленивые и не хотят отвечать и помогать тем кто приносят им деньги (это все кто пользуется сайтом и зарабатывает им деньги).
Zirey avatar

Zirey

August 31, 2019 at 11:39 AM

Нормик
mettvgam avatar

mettvgam

September 11, 2019 at 10:19 PM

Всем привет меня зовут Матвей давайте встретимся!!
lirogood avatar

lirogood

September 14, 2019 at 03:27 AM

игра понравилась, но задолбала дрочка
Debilponi avatar

Debilponi

September 14, 2019 at 10:48 AM

Клас игруха
_mrcheeser_ avatar

_mrcheeser_

September 16, 2019 at 12:04 AM

Кросайт класная игруха
iXXXOx avatar

iXXXOx

September 16, 2019 at 08:49 AM

Игра впринципе неплохая,можете попробывать поиграть с заданием, а если потом понравится то просто продолжить катать в эту неплхую игру:grinning:
Professor_hetyws avatar

Professor_hetyws

September 16, 2019 at 10:14 PM

если кто любит играть конструктор то вам точно понравится игра
langushar1 avatar

langushar1

September 17, 2019 at 07:15 PM

ну так себе
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ваше мнение на эту игру - Crossout Forum on Gamehag