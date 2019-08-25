Что скринить для первого задания?

sir_pepegus пж помогите

jimmy_shark Тоже самое





jimmy_shark Кто-то хелпаните





alegator123 делай скрин из боя, играя на корабле 2 уровня

Dobryak86 скринил статистику - не приняли. Сделал скрин где все корабли(порт), но выбрав 2 уровня с купленным модулем - приняли.

jeka13011 еммммм что???

Max_bro251 хей хоп хола леййй

cohah я заскринил статистику победы,пока жду...

kerrik46rus 2-й уровень и победу на нем. Резулитаты боя играя на 2м уровне.

KrakeH Ну хз, заскринил победу на корабле 2 лвл - три раза отклонили.

dakotaboxGH это как повезет одному скрин отклоняют у другого такой же скрин принимают

Anonymous13705 Задание

diskuallo сфоткай ангар с кораблем 2 ур

gab1k Качается игра, надеюсь быстро качнусь)

KrakeH Я уже и сам не знаю, что именно скринить

vitos393939 короче ясно что ничего не ясно

