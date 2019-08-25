Rain

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Что скринить для первого задания?

sir_pepegus avatar

sir_pepegus

August 25, 2019 at 12:12 PM

пж помогите
jimmy_shark avatar

jimmy_shark

August 26, 2019 at 09:44 PM

Тоже самое

jimmy_shark avatar

jimmy_shark

August 26, 2019 at 10:06 PM

Кто-то хелпаните

alegator123 avatar

alegator123

August 26, 2019 at 10:09 PM

делай скрин из боя, играя на корабле 2 уровня
Dobryak86 avatar

Dobryak86

August 26, 2019 at 11:54 PM

скринил статистику - не приняли. Сделал скрин где все корабли(порт), но выбрав 2 уровня с купленным модулем - приняли.
jeka13011 avatar

jeka13011

August 28, 2019 at 06:33 PM

еммммм что???
Max_bro251 avatar

Max_bro251

August 29, 2019 at 06:47 PM

хей хоп хола леййй
cohah avatar

cohah

September 14, 2019 at 01:13 AM

я заскринил статистику победы,пока жду...
kerrik46rus avatar

kerrik46rus

September 14, 2019 at 12:12 PM

2-й уровень и победу на нем. Резулитаты боя играя на 2м уровне.
KrakeH avatar

KrakeH

October 14, 2019 at 06:28 AM

Ну хз, заскринил победу на корабле 2 лвл - три раза отклонили.
dakotaboxGH avatar

dakotaboxGH

October 16, 2019 at 10:55 PM

это как повезет одному скрин отклоняют у другого такой же скрин принимают
Anonymous13705 avatar

Anonymous13705

October 19, 2019 at 11:34 PM

Задание
diskuallo avatar

diskuallo

October 21, 2019 at 01:38 AM

сфоткай ангар с кораблем 2 ур
gab1k avatar

gab1k

October 21, 2019 at 08:27 AM

Качается игра, надеюсь быстро качнусь)
KrakeH avatar

KrakeH

October 21, 2019 at 05:52 PM

Я уже и сам не знаю, что именно скринить
vitos393939 avatar

vitos393939

October 22, 2019 at 12:31 AM

короче ясно что ничего не ясно
im_batman8 avatar

im_batman8

October 22, 2019 at 02:01 AM

Победу в бое скринь
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Что скринить для первого задания? - World of Warships Forum on Gamehag