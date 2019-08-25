Что скринить для первого задания?

делай скрин из боя, играя на корабле 2 уровня
скринил статистику - не приняли. Сделал скрин где все корабли(порт), но выбрав 2 уровня с купленным модулем - приняли.
я заскринил статистику победы,пока жду...
2-й уровень и победу на нем. Резулитаты боя играя на 2м уровне.
Ну хз, заскринил победу на корабле 2 лвл - три раза отклонили.
это как повезет одному скрин отклоняют у другого такой же скрин принимают
сфоткай ангар с кораблем 2 ур
Качается игра, надеюсь быстро качнусь)
Я уже и сам не знаю, что именно скринить
короче ясно что ничего не ясно