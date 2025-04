Na czym to polega

Tomahawk1997 Na czym opiera sie ta gra?

Ramzes234 Na tym co inne gry gejinu masz statki i zarabiasz xp i hajs na nowe lepsze z wyższego tieru i nawalasz sie w bitwach misjach wolnej mapie gdzie mozesz zdobyć częsci itd do statków lub tez turniejów

eryu co to jest



OOrrin Walki w kosmosie dzięki którym możesz zdobyć Kamienie Dusz XD



Piovani Musisz dolatywać do tych punktów A B C, tak jak było w samouczku i jak przebywasz np koło zajętej tej wiezy przez wroga to spada im energia i napełniasz swoją energią. Twoja drużyna żeby wygrać musi zająć je wszystkie 3

gracjan_mrowczynski Musisz dolatywać do tych punktów A B C, tak jak było w samouczku i jak przebywasz np koło zajętej tej wiezy przez wroga to spada im energia i napełniasz swoją energią. Twoja drużyna żeby wygrać musi zająć je wszystkie 3 Bardzo fajna gra polecam ten komentarz został przez gamehag usunięty więc jeszcze raz wstawiam Pozdrawiam Wiadro grafa

Wojtek123487 EJ O CO chodz z tą grą bo nwm a chciałbym to pograć ale nie moge





Wojtek123487 ktoś mi powie





McZiomekPL Latasz statkami powietrznymi i strzelasz do wrogów , masz do wyboru kilka trybów, ulepszasz statki powietrzne i kupujesz nowsze i lepsze. troche podobne do war thunder bo w sumie to z tej samej firmy xD

Wojtek123487 C::::::::::::::::::: DZIĘKI !





MikeOwhy czy zdarza się, że nie zalicza zadania? czy nie ma z tym problemu ?

OOrrin Zdarza się że zalicza zadanie, niezaliczanie to norma haha



Batssi fajny artykuł



Batssi i gra serio



wiktoria_galicka fajny art

xd

mlvnn a latwo sie robi te zadania, bo jak zak to zaczne grac

*tak



marpas ogólnie ta gra jest bardzo i to bvardzo ciekawa i interesujacqa

doggo_PAFI o co chodzi w tej grze

mateuszsame sam niewiem bo mi sie instaluje ok ???????????????????????????????????????????????????????