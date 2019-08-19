Первое задание

terminatorv228 Выполнив первое задание и отправив скриншот, пишет ,что не зарегистрировал новый аккаунт. Как решит данную проблему?

lolshij3 как ты выполнил 1 задание?

terminatorv228 Если ты имеешь ввиду как понять задание , то там не энергия, а мощь. А если ты имеешь ввиду , как я достиг 1000к , то я донатил.

ilyasyper у меня не принимают пишет зарегистрируй новый аккаунт





r3mentozz Задание очень кривое

joem2201 АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

iriskamilaya Это задание делается очень долго, не стоит тратить время! Но, главный эпик фейл в конце, когда этот сайт просто отклоняет скриншоты под предлогом, что не был зарегистрирован новый аккаунт, а тех поддержку перевели в режим бота, и посылают в ответ просто отписку. В результате потерянное время- и никаких кристаллов тебе. Мисти писать бесполезно. И еще удаляют комментарии

an1memyl1fe Лол

Смысл донатить что бы получить сумму меньше задоначеной ?





galaxyjoty Собственно первое задание это собрать 1кк мощи, а не энергии, делается =/- неделя, а вот второе вообще не понял 6 уровень чего нужно получить? Персонажа, героя или замка, или еще чего?

doubledragon да нифига не неделю оно делается, я за две недели небрал только 350к

второе задание скорее всего 6 уровень лорда (VIP6)



terminatorv228 кто-нибудь может скинуть скриншот 1-го задания пж

У меня не принимают просто





Dok_pik111pop нууууууууууууууууу так себе а так норм



