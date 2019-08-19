Rain

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Back to War and Magic

Первое задание

terminatorv228 avatar

terminatorv228

August 19, 2019 at 10:36 PM

Выполнив первое задание и отправив скриншот, пишет ,что не зарегистрировал новый аккаунт. Как решит данную проблему?
lolshij3 avatar

lolshij3

August 19, 2019 at 11:21 PM

как ты выполнил 1 задание?
terminatorv228 avatar

terminatorv228

August 20, 2019 at 12:40 AM

Если ты имеешь ввиду как понять задание , то там не энергия, а мощь. А если ты имеешь ввиду , как я достиг 1000к , то я донатил.
ilyasyper avatar

ilyasyper

August 20, 2019 at 12:44 AM

у меня не принимают пишет зарегистрируй новый аккаунт

r3mentozz avatar

r3mentozz

August 21, 2019 at 11:53 AM

Задание очень кривое
joem2201 avatar

joem2201

August 21, 2019 at 06:39 PM

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
iriskamilaya avatar

iriskamilaya

August 21, 2019 at 07:08 PM

Это задание делается очень долго, не стоит тратить время! Но, главный эпик фейл в конце, когда этот сайт просто отклоняет скриншоты под предлогом, что не был зарегистрирован новый аккаунт, а тех поддержку перевели в режим бота, и посылают в ответ просто отписку. В результате потерянное время- и никаких кристаллов тебе. Мисти писать бесполезно. И еще удаляют комментарии
an1memyl1fe avatar

an1memyl1fe

August 22, 2019 at 04:40 PM

Лол
Смысл донатить что бы получить сумму меньше задоначеной ?

galaxyjoty avatar

galaxyjoty

August 25, 2019 at 05:20 AM

Собственно первое задание это собрать 1кк мощи, а не энергии, делается =/- неделя, а вот второе вообще не понял 6 уровень чего нужно получить? Персонажа, героя или замка, или еще чего?
doubledragon avatar

doubledragon

August 25, 2019 at 05:18 PM

да нифига не неделю оно делается, я за две недели небрал только 350к
второе задание скорее всего 6 уровень лорда (VIP6)
terminatorv228 avatar

terminatorv228

August 25, 2019 at 10:27 PM

кто-нибудь может скинуть скриншот 1-го задания пж
У меня не принимают просто

Dok_pik111pop avatar

Dok_pik111pop

May 21, 2020 at 09:39 AM

нууууууууууууууууу так себе а так норм

Kotiiik13 avatar

Kotiiik13

May 21, 2020 at 09:47 AM

так себе мне не зашла
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