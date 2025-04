alquien que me explique para que cojones la gente se pone hacks?

britta la gente que se pone hacks son tontas porque joden el juego y tio si eres malo no te pongas hacks y vete a jugar a otra cosa pero no estropees este juegazo. y si algún hacker ve esto que sepa que es malo y le faltan los dedos por eso no sabe jugar.

rompehuesos_27 Para picar y joder a la gente, y sobre todo para ganar.

devagold123 eso es culpa de valve no usan bueno detectores de chetos o no han invertido lo necesario para que esto no suceda



kemitle Estodo para ganar puntos gratis sin nada de esfuerso

billybillano simplemente porque son flojos como para practicar e ir mejorando

louie86 Por que son tontos

ivan_sanchez6 se aburren



NiKolasRE Para joder, no saben jugar, no tienen precision para disparar, no se saben los lugares para tirar el humo, fllash, no saben comprar, entre otros

yeikov porque son malos y sin ellos no pueden ganar

yeikov o eso o para tocar los huevos

aykes0 Lo más probable es que no sepan jugar, o simplemente por molestar

lean4 la razon mas logica es que no tienen nada que hacer, estan aburrido o simplemente quiere joder a los demas. a veces carrean a un amigo.

maty14 Porque son muy mancos y estan aburridos de perder siempre

35loco35 porque no saben jugar

thetyrant eso es culpa de valve no usan bueno detectores de chetos o no han invertido lo necesario para que esto no suceda

Desposet porque esos hackers le gustan ganar y ganar

Danger_115 Elegiria CS:GO pero sinceramente, ese juego se convirtio en un lugar lleno de toxicidad, de las últimas veces que jugue partidas con gente "decente", y eso hace que se me quiten las ganas de jugar.

Con respecto a a otros juegos como Fortnite, por lo menos con mi pc tenia bastante lag, por lo que, se hacia pesado de jugar, Aún así, preferiero eso antes que CS:GO a día de hoy.

Maxitaki ya nno me gusta me parece una basofia ya paso de moda aguante minecra papa

josepelu NO SE :sweat_smile:





diego_marin por que son bur de maricones

ertogoi11 si son hacker en csgo son hacker en fornite